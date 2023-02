Mercedes-Benz quiere que grabes vídeos de TikTok y hagas videollamadas en el coche

Ya lo dijimos en su día: los coches modernos son básicamente smartphones con ruedas. Y todo el mundo sabe que lo mejor de los smartphones son las apps que podemos usar; algunas ya están invadiendo nuestros coches gracias a Android Auto, pero eso es sólo el principio.

Mercedes-Benz acaba de demostrar cuál es el siguiente paso. De la misma manera que nuestro móvil tiene una webcam integrada para poder hacer videollamadas, ¿por qué no tenerla también en el coche?

Mercedes-Benz con webcam integrada

Ese es el extraño añadido que trae el nuevo Mercedes-Benz Clase E anunciado esta semana, junto con lo que el fabricante alemán llama una “Superpantalla”; y por buenos motivos, porque es una de las más grandes que hemos visto hasta ahora en coches de producción, al combinar el panel central con una segunda pantalla orientada al pasajero.

El interior del nuevo Mercedes-Benz Clase E está repleto de pantallas

A diferencia de otros coches, se nota que el nuevo Clase E ha sido ideado desde cero con estas pantallas en mente; están mucho mejor integradas en el diseño del interior, con las salidas de la climatización sirviendo como borde superior de las pantallas, todo ello con iluminación ambiental integrada capaz de cambiar de color a nuestro gusto o dependiendo del modo de conducción que hayamos escogido.

Pero la parte del interior que realmente destaca es, irónicamente, bastante pequeña: es un “bulto” en la parte central del salpicadero, que oculta una webcam. No, esta no es una cámara del sistema de ayuda a la conducción, porque apunta al conductor y no a la carretera. En efecto, esta webcam puede ser usada por aplicaciones para grabar vídeo y hacer videollamadas mientras que estamos en el coche.

El Mercedes-Benz Clase E ofrecerá acceso a apps como las de los móviles Mercedes-Benz

Varias apps preinstaladas en la pantalla podrán hacer uso de esta webcam, como TikTok o Zoom; aunque la compañía aclara que estas funciones avanzadas sólo se podrán ejecutar cuando el coche esté aparcado o en modo autónomo de nivel 3, que permite quitar la vista de la carretera en algunos tipos de vías, siempre y cuando estemos listos para tomar el control en cualquier momento.

Aunque el nuevo sistema de infoentretenimiento MBUX no está basado en Android Auto; pero eso no significa que no vayas a poder usar tus apps de Google favoritas. Mercedes-Benz y Google han llegado a un acuerdo de colaboración para adoptar la tecnología de Google Maps para la navegación del coche, incluyendo funciones como información del tráfico y cambio de ruta automático. La colaboración también supone la integración de la app de YouTube, que nos permitirá ver vídeos con las mismas limitaciones que las otras apps; es decir, nunca cuando estemos conduciendo.

Apps de Google como Maps y YouTube estarán integradas en los sistemas de Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Este acuerdo se diferencia al que Google ha firmado con otros fabricantes como Renault; Mercedes-Benz prefiere mantener el control sobre su plataforma, que no usará Android Automotive.

