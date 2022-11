El nuevo Android Auto ya está aquí, así es el cambio que ya disfrutan algunos usuarios

Ya es una certeza que Google está conquistando los coches, tanto con proyectos en los que está asociada con fabricantes como con dispositivos con Android Auto.

El tiempo ha demostrado que apostar por Android Auto como un sistema independiente ha tenido éxito, y la próxima actualización del sistema renovará esta apuesta con una nueva interfaz para obtener una experiencia estándar en todos los coches, sin importar el tipo ni el tamaño de la pantalla que tengan.

La nueva interfaz de Android Auto

El cambio más evidente en el nuevo Android Auto es que los elementos son más grandes y fáciles de usar en una pantalla táctil, como la que prácticamente todos los coches nuevos ya tienen de fábrica. Además, esos elementos han cambiado de sitio para que sean más accesibles.

Por ejemplo, un gran cambio es que ahora la vista de Google Maps estará más cerca del conductor, lo que debería mejorar la visibilidad; ya no tendremos que apartar la mirada para poder ver cuál es la siguiente indicación o para saber dónde estamos. Es evidente que el mapa ha ganado mucho protagonismo, hasta el punto de que el resto de los elementos cambia de sitio siempre para mantenerlo lo más cerca de nuestro campo de visión como sea posible. Incluso tendremos la opción de hacer que el mapa ocupe toda la pantalla, permitiéndonos elegir entre varias vistas diferentes.

Eso también se traduce en que algunos elementos son capaces de cambiar de tamaño, para dar prioridad al mapa o simplemente para no ocupar tanto espacio si no lo necesitan. Un ejemplo de eso lo tenemos en el reproductor multimedia, que ahora no necesita ocupar la mitad de la pantalla y puede dejar más espacio a otras apps de manera dinámica.

Hablando de apps, ahora Android Auto siempre tendrá una barra (inferior o lateral dependiendo de la pantalla) que alojará las apps abiertas y recientes, permitiéndonos cambiar de una a otra fácilmente; y si damos un toque, las podemos maximizar. En esta barra también encontraremos datos como la hora, e indicadores de notificaciones, además del botón del asistente personal y el acceso al menú de apps.

Mucha gente usa Android Auto para escuchar música, y por eso, Google Assistant ahora nos mostrará recomendaciones multimedia sólo con deslizar en la pantalla. Por último, todo el sistema se ha actualizado a Material You, igual que los smartphones, para modernizar el estilo visual.

El nuevo Android Auto ya está en beta pública; lamentablemente, ya no se puede apuntar más gente, así que tendremos que esperar al lanzamiento público para probarlo en nuestro coche.

