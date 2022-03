Cómo saber si mi teléfono Android está gastando demasiada batería

El consumo de batería puede variar en el mismo móvil a lo largo del tiempo, como vemos si tenemos activo el porcentaje en la barra de notificaciones, y puede suceder debido a un mayor gasto de las apps, al desgaste de la propia batería o simplemente a que hay alguna opción activada que está consumiendo demasiados recursos. Es importante saber cómo se gasta la batería de tu móvil Android para prevenir que haya algunos errores que provoquen que esta se agote antes, y hay algunos métodos para hacer que esta aguante más.

¿Qué hacer si la batería del móvil se gasta muy rápido?

Echa un vistazo al consumo de batería de tu móvil

Si tu móvil gasta mucha batería de forma rápida, es posible que haya algún elemento que esté provocando este consumo de batería excesivo. Esto puede deberse a que una app que se ha quedado abierta está consumiendo demasiado, o bien a que tu batería ha perdido salud.

Puedes comprobar la salud de tu batería con apps como Electron, que te dirán si esta está en buen estado o no. Si no lo está, habrá perdido algo de capacidad, y su rendimiento será peor que en el momento en el que lo compraste.

Panel principal de Electron, la app para ver la salud de tu batería y más datos El Androide Libre

Si, por el contrario, hay alguna aplicación que, intencionadamente o no, está haciendo un uso excesivo de la batería, puedes verlo desde los ajustes de tu móvil Android siguiendo estos pasos:

Abre Ajustes.

Ve hasta Batería.

Busca el apartado en el que aparezca el gráfico con los consumos.

Aquí, aparecerá un listado con las aplicaciones y procesos que más batería hayan consumido desde la última vez que desconectaste el móvil del cargador, así como un gráfico por horas mostrando el gasto de batería.

Puedes ver, junto a cada uno, el porcentaje de la batería gastada que ha consumido. Se trata de una buena manera de revisar, por ejemplo, cuánto consume la característica de pantalla siempre activa, la red móvil, las apps o simplemente el consumo que ha tenido la pantalla encendida de tu móvil, y el tiempo que esta ha estado encendida.

¿Cómo hacer que el sistema operativo de Android no gaste tanta batería?

La pantalla tiene un peso importante en el consumo de batería Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ya tengo localizado el problema, ahora ¿qué hago si mi móvil gasta mucha batería? Pues bien, hay que destacar que no hay una fórmula mágica para que tu móvil duplique su autonomía, ni nada parecido. Si la salud de la batería es mala, no podrás recuperar el rendimiento que tenía antaño a no ser que la cambies por una nueva de la marca.

Por otra parte, sí que hay algunos elementos opciones de Android que puedes desactivar para intentar prolongar la vida de la batería un poco más, siempre y cuando no necesites que dichas características estén activas. Una de las que más gasta es la localización, así como la función de compartir internet con otros dispositivos.

Diferentes opciones de tasa de refresco Manuel Ramírez

La pantalla es uno de los elementos que más batería consume de diferentes maneras, por lo que puedo hacerte bastante útil modificar algunos de sus parámetros si puedes hacerlo. Para empezar, las tasas de refresco superiores a los 60 Hz gastan más batería, por lo que si quieres exprimirla al máximo tendrás que establecerla en 60 Hz.

Con la resolución ocurre lo mismo, ya que si tu móvil tiene una resolución superior a Full HD, es posible que puedas reducirla desde los ajustes, en la propia sección de pantalla, haciendo que consigas ahorrar algo de batería. Lógicamente, cuánto menor sea el brillo de la pantalla, menos batería consumirá.

Ahorro de batería en Samsung El Androide Libre

Smartphone cuenta con una pantalla de tecnología AMOLED, utilizar el modo oscuro también puede conseguir que ahorres algo de batería, ya que para mostrar el color negro, este tipo de pantallas no iluminan píxeles en color negro, sino que los apagan por completo. Esto, además de conseguir una representación muy pura del color negro, también hace que tu móvil consuma menos batería al mostrar dicho color.

Algunas capas de personalización incluyen modos de ahorro de batería con los que puedes hacer que se limiten sus capacidades a cambio de obtener una mayor autonomía, escogiendo incluso qué apartados se limitan.

¿Cuáles son las aplicaciones que consumen más batería?

Accede al registro con los consumos de batería

En línea con lo que te explicábamos en el primer apartado, se puede ver el consumo de batería que tienen las aplicaciones instaladas, lo cual va a depender, obviamente, del tiempo que las hayas tenido abiertas y de lo que hayas hecho con ellas. Pero es una buena manera de entender cómo se gasta la batería de tu móvil. Sigue estos pasos para acceder al registro de consumos:

Abre Ajustes.

Ve hasta Batería.

Busca el apartado en el que aparezca el gráfico con los consumos.

Filtra los resultados por software o por aplicaciones.

Ahora, tendrás acceso a una lista en la que puedes ver cuáles son las apps que más consumo de batería tienen. Como dicta la lógica, si llevas 3 horas seguidas viendo vídeos en YouTube, lo más probable es que esta sea la que mayor consumo tiene.

Esta app te avisa si la batería del móvil está demasiado caliente

Sin embargo, se trata de un apartado muy interesante para ver si hay alguna aplicación que, a pesar de que no la has abierto, haya gastado bastante batería. Si esto sucede, ya sabes que esta puede estar haciendo que la autonomía sea inferior.

Por lo general, las apps que más batería gastan son las que más recursos consumen, como puede ser Google Maps en una ruta de viaje con la localización activada, o Instagram si estás retransmitiendo un vídeo en directo.

