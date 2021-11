Auriculares inalámbricos con forma de barra de labios, así es lo último de Huawei

La tecnología de consumo (no sólo los smartphones) lleva con nosotros, de forma masiva, unas cuatro décadas. En ese tiempo hemos visto cómo el diseño ha tomado cada vez más relevancia, algo que Apple ha sabido capitalizar extraordinariamente bien. Pero no es esto sólo cosa de la empresa de Cupertino, sino que rara es la compañía que no cuida este aspecto en sus productos. La última en mostrarlo ha sido Huawei, que presentó hace unos días un nuevo producto con un componente estético muy fuerte, los Huawei Freebuds Lipstick.

Unos auriculares con forma de barra de labios

Huawei Freebuds Lipstick

Como su propio nombre indica (lipstick es barra de labios en inglés), estos auriculares imitan el clásico diseño de este elemento de cosmética, con un elemento central en negro, un toque en dorado interior y, sobre todo, un elemento final en rojo.

Huawei Freebuds Lipstick

En este caso ese elemento final son los propios auriculares, que tienen una forma muy similar a la de los Huawei Freebuds 4. De hecho, esto es así porque se trata de una edición especial de estos auriculares.

Es decir, técnicamente son los mismos que los auriculares que analizamos hace unos meses, con cancelación de ruido activa, gestos, etc.

Recuerdan, por motivos obvios, a algunas de esas baterías portátiles tan comunes hace unos años.

Precio y disponibilidad

Huawei Freebuds Lipstick

Estos auriculares ya aparecen en la web española de la empresa, aunque aún no tienen precio asignado ni se pueden comprar.

Características Huawei FreeBuds 4

Colores

Edición especial en rojo, dorado y negro.

Control por gestos Doble pulsación: reproducir/ pausar música, anterior y siguiente canción.

Pulsación prolongada para cambiar entre los 3 modos ANC.

Tecnología Cancelación activa del ruido ANC con 16 modos distintos para aislar el ruido.

Aisla 25 db de ruido.

Resistencia al agua IPX4.

Chip Kirin A1.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Peso y tamaño Funda de carga.

60,35 x 44,61 x 32,54 mm.

Peso total: 38 gramos (los 2 auriculares y la funda de carga).

Peso por auricular: 4,1 gramos.

Carga USB tipo-C.

Autonomía Batería: 410 mAh (hay una versión con carga inalámbrica).

20 horas con funda de carga sin ANC y 14 horas con ANC.

4 horas de música.

Porcentaje de batería puede ser mostrado en el móvil.

Carga rápida: 14 horas con 30 minutos de la funda.

