El Samsung Galaxy A27 llega a España presumiendo de una política de actualizaciones digna de los móviles más caros

España es uno de los países en los que se pondrá a la venta el nuevo gama de entrada de Samsung, el Galaxy A27. Este terminal empieza a integrar características que hace pocos años solo estaban en la gama alta.

El A27 es una opción equilibrada para quienes buscan prestaciones sólidas a un precio competitivo. Su diseño exterior destaca gracias a una construcción estilizada con un perfil de apenas 7,8 mm.

La pantalla es sin duda uno de los componentes más llamativos de este dispositivo de última generación. El panel cuenta con unas generosas 6,7" que aprovechan de forma óptima la superficie frontal.

La tecnología implementada para este panel es Super AMOLED, lo que, como siempre, garantiza colores muy vivos. Además, los contrastes profundos permiten disfrutar de contenidos multimedia en cualquier condición de iluminación ambiental.

Una de las características clave del panel es su tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. Esta especificación técnica asegura un desplazamiento sumamente fluido por los diferentes menús y redes sociales.

La marca ha decidido implementar el sistema de perforación para albergar la lente frontal. Este elemento optimiza el espacio de visualización eliminando el notch, una forma de integrar la cámara más propia de hace una década.

En el interior de este terminal tenemos un Snapdragon 6 Gen 3 y opciones de 6 y 8 GB de RAM y 128 y 256 GB de memoria interna, aunque podremos ampliarla mediante ranura para tarjetas microSD.

Samsung Galaxy A27 Samsung El Androide Libre

La autonomía está respaldada por una batería de gran capacidad que alcanza los 5.000 mAh. Esta cifra asegura que el usuario pueda completar jornadas de actividad sin buscar un enchufe. El sistema de carga por cable cuenta con una potencia de 25 W.

El apartado fotográfico ha sido renovado con especial atención en los sensores de la zona trasera. El sensor principal de 50 Mpx incluye un sistema de estabilización óptica. Este mecanismo ayuda a capturar fotografías nítidas incluso cuando el pulso del usuario no es del todo firme. Las imágenes nocturnas también se ven beneficiadas por este avance técnico en el módulo de cámaras.

Junto a la lente principal se encuentra un sensor ultra gran angular de 5 Mpx y un macro de 2 Mpx. La cámara delantera dispone de un sensor que alcanza los 12 Mpx. Esta cámara está optimizada para capturar rangos de luz más amplios y tonos de piel naturales.

El software que gestiona el terminal incluye herramientas inteligentes integradas para facilitar las tareas diarias. El usuario puede realizar búsquedas avanzadas rodeando con el dedo elementos de una fotografía.

Samsung Galaxy A27

One UI, sobre Android 16, incluye funciones como Circle To Search, que ahora permite identificar múltiples objetos de una sola vez en la pantalla. Incluso ofrece opciones para probarse prendas de vestir de forma virtual desde el menú de resultados.

El borrador de objetos integrado en la galería de imágenes es ahora mucho más preciso y limpio. Eliminar personas o elementos molestos de una composición fotográfica se realiza de forma muy sencilla. La aplicación dedicada a la grabación de voz ahora tiene la capacidad de realizar transcripciones de texto inmediatas. Este sistema es capaz de traducir de manera simultánea el contenido en más de veinte idiomas.

La personalización del sistema operativo permite al usuario elegir entre diferentes asistentes de IA, como Gemini o Perplexity.

El soporte a largo plazo es otro de los pilares fundamentales de este lanzamiento comercial. El fabricante promete ofrecer hasta 6 generaciones de actualizaciones completas para el sistema operativo. Los parches de seguridad también se mantendrán activos durante un periodo de seis años consecutivos. Por si fuera poco, ofrece resistencia al agua IP64.

Este compromiso asegura una vida útil prolongada para el dispositivo en el mercado tecnológico actual. Samsung es de las pocas marcas que ofrece este tipo de garantías en modelos que no son los más caros.

Se podrá comprar a partir de julio por 349 euros en su configuración más económica y llegará hasta los 439 euros si queremos más memoria interna y RAM.