Samsung cambia las reglas del juego: el Galaxy Z Fold 8 Wide se filtra con un diseño completamente nuevo

El 2026 puede suponer un antes y un después para el sector de los móviles plegables con el lanzamiento del iPhone Fold de Apple; pero antes, Samsung se adelantará con unos dispositivos que pueden ser muy superiores y ofrecer justo lo que buscaban los consumidores.

Para empezar, ayer hablamos del Galaxy Z Fold 8 que fue filtrado con pocas novedades; pero eso es porque Samsung va a echar el resto en el nuevo Galaxy Z Fold 8 Wide, que ha sido filtrado hoy también por Android Headlines.

Como su nombre indica, el Galaxy Z Fold 8 Wide será un móvil plegable con un diseño más ancho que el original, un factor de forma completamente diferente y más pequeño que lo puede hacer más atractivo para más usuarios.

En concreto, la pantalla externa del Galaxy Z Fold 8 Wide sería de 5,4 pulgadas, una gran diferencia respecto a las 6,5 pulgadas del Galaxy Z Fold 7, tanto en tamaño como en proporciones, con más espacio lateral.

Por su parte, la pantalla flexible interior sería de 7,6 pulgadas, lo que también supone que será más pequeña que las 8 pulgadas de la pantalla del Galaxy Z Fold 7, pero de nuevo, con una proporción completamente diferente y mucho más ancha a cambio de perder espacio vertical.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide Android Headlines

Los Galaxy Z Fold siempre se han caracterizado por tener un diseño único; cuando están cerrados, la pantalla exterior es mucho más alta y estrecha que la de un móvil convencional, pero ese sacrificio se hacía para obtener una pantalla interior con una mejor proporción para la multitarea.

Sin embargo, en los últimos años modelos como el OPPO Find N6 o el Google Pixel Fold han demostrado el potencial de una pantalla externa más cuadrada que facilite su uso sin tener que abrir el dispositivo aunque eso afecte a la pantalla interior.

Y según las filtraciones, el iPhone Fold optará por una configuración similar, lo que ha obligado a Samsung a crear esta versión Wide con una pantalla externa cuadrada que se traducirá en una pantalla interna ancha.

Según la filtración, el Galaxy Z Fold 8 Wide ha recibido el nombre código H8 y el número de modelo SM-F971U, y si ya se sabe tanto del dispositivo es porque su lanzamiento sería muy pronto, el próximo verano.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide Android Headlines

Este será el plegable más revolucionario de Samsung desde el Galaxy Z Fold 3, con un diseño completamente nuevo pero que toma inspiración de otros productos del fabricante como el Galaxy S25 Edge, del que ha cogido el módulo de cámaras.

El motivo por el que el Galaxy Z Fold 8 Wide tendrá sólo dos cámaras se encuentra en la falta de espacio vertical, ya que Samsung no quiere sacrificar la batería para meter una tercera lente.

Hablando de la batería, la filtración afirma que probablemente tendrá una capacidad de 5.000 mAh, igual que el Galaxy Z Fold 8 de tamaño 'normal' si es que se le puede llamar así. También tendrá la misma carga por cable de 45 W y el mismo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con hasta 16 GB de RAM.

En cuanto al precio del Galaxy Z Fold 8 Wide, Samsung estaría apuntando a un coste de partida de 2.000 dólares, y en todo caso, muy similar al precio del Galaxy Z Fold 8 y especialmente, al precio que se rumorea del iPhone Fold.