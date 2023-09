¿Un móvil de Tesla? Por qué los fabricantes de coches eléctricos ahora quieren hacer teléfonos inteligentes

Pocos dispositivos electrónicos han cambiado tanto el mundo como el smartphone, algo que en España con la explosión de WhatsApp es algo obvio. El teléfono móvil ya permitió hacer cosas que antes no se podían, como hablar desde el coche, estar comunicados con personas y no con lugares, y enviar mensajes de texto. Pero el paso al móvil inteligente lo cambió todo. Por eso, a principios de este siglo vimos una miríada de marcas entrar en competencia en un sector especialmente exigente.

Hubo una época en la que hasta Pepsi tenía un móvil, y no era la única marca que se lanzó al mercado con resultados desastrosos. Todo tipo de empresas, de muchos tamaños y nacionalidades (sobre todo chinas) creyeron que ganar dinero en este mercado era fácil. Y no lo fue para muchas. Por eso, en los últimos años hemos visto cómo incluso marcas de reputado prestigio como vivo, OPPO o Huawei han dejado de lanzar ciertos móviles incluso en mercados como Europa.

Actualmente el mercado que más atención atrae es el de los coches eléctricos. Y el de los coches conectados. Empresas como Apple y Google lo saben y han desarrollado sistemas operativos para esos vehículos. Pero los fabricantes de coches no se van a quedar esperando y algunos han empezado a apostar por crear sus propios móviles.

Una estrategia diferente

Lo primero que hay que dejar claro es que, por ahora, son pocas las marcas que están diseñados sus propios smartphones. Son chinas y eso hace que sea más fácil, dada la ingente industria que hay en el país asiático, que favorece que marcas de mucho músculo financiero puedan crear sus propios móviles.

Lo segundo a destacar es que se trata de apuestas que no buscan pelear con Samsung o Apple para lograr una gran cuota de mercado. Los fabricantes saben que hay mucho más negocio en los coches que en los móviles, al menos si eres una empresa nueva. Su intención es crear smartphones que sean una gran opción para sus clientes actuales, los que compran los coches.

Polestar 2 con sistema Android Automotive José Luis Cano

Los coches cada vez son más ordenadores con ruedas, lo que hace que estén conectados permanentemente a Internet, para aumentar la seguridad, mejorar el entretenimiento, etc. Para ello cuentan con sistemas operativos avanzados, como el de Tesla o Android Automotive, entre otros. Lo que se busca es crear móviles con un sistema operativo que se integre perfectamente con el del coche, algo que actualmente no es posible ya que la única que podría hacerlo es Google, pero no vende coches.

Nio y Polestar

La primera marca que llamó la atención al anunciar en 2022 la intención de crear su propio teléfono inteligente era Nio, que criticó que Apple o Google no permitieran una mejor integración de sus móviles con el software de sus vehículos. La empresa china quiere que su móvil sea una extensión de sus vehículos, y viceversa. Casi un año después hemos visto los primeros rumores de las especificaciones de este smartphone, que sería un gama alta con Snapdragon 8 Gen 2, 1 TB de memoria interna y 12 GB de RAM.

NIO ET5

Otra marca que está trabajando en crear su propio móvil es Polestar, de la mano de Meizu. Se da la circunstancia de que tanto Polestar como Meizu pertenecen al mismo grupo Matriz, Geely, lo que facilita mucho la integración de las tecnologías. Las explicaciones dadas por la empresa son muy similares a las que dio Nio.

Buscan crear un smartphone que permita que sus usuarios lo tomen como una extensión del coche, facilitando el uso de muchas tecnologías que Google y Apple no integran en sus teléfonos. En este caso el móvil de Polestar usaría una versión modificada de Flyme OS, el software que usa Meizu en sus smartphones. Será un móvil caro, centrado en la experiencia en conjunto con el coche más que en las prestaciones o el precio. Habrá que ver en qué queda la integración con Google que convierte al Polestar 2, por ejemplo, en uno de los pocos coches que se puede controlar desde el asistente de Google.

¿Y Tesla?

Los rumores sobre el posible móvil de Tesla llevan circulando desde hace años, e incluso el propio Elon Musk ha hablado de ello en alguna ocasión. El magnate tiene claro que controlar el software del coches es algo crítico, por lo que no permite el uso de Apple CarPlay o Android Auto, aunque haya maneras de saltarse esa prohibición. Hemos visto diseños de teléfonos inspirados en los coches de Tesla, sobre todo en la Cybertruck, pero nunca se han visto siquiera filtraciones de que la compañía estuviera planteándose crear uno. Lo más cerca que hemos visto a Tesla de un smartphone en es la integración que realiza a través de la API en marcas como Nothing u OPPO, que permiten realizar ciertas acciones desde el móvil tal y como la hacemos desde la app.

Pero eso no quiere decir que Tesla no pueda crear un móvil. Bajo la premisa de que no sería un smartphone para competir con Apple y Google, la compañía podría crear un teléfono para los usuarios de sus coches. Tiene la capacidad tecnológica, los contatcos en las cadenas de distribuación, la experiencia con el software, la marca... Que usara un fork de Android o un sistema propio sería algo a debatir en el futuro, pero si hay un fabricante que puede triunfar en este nuevo mercdo que se está creando, en sin duda Tesla.

Cargador inalámbrico para móviles Tesla

Incluso ha creado ya algunos accesorios para móviles, que no están relacionados con los coches, y que simplemente vende aprovenchando la tracción de su marca. El cargador inalámbrico para móviles compatibles es un buen ejemplo.

