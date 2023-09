Por qué Tesla tendría que copiar a Google y a Apple: claves por las que necesita una tienda de aplicaciones

El siglo XXI está cambiando a una velocidad increíble, en parte por lo que ha supuesto el avance de Internet no sólo en los hogares, sino también en movilidad. En España hemos pasado de pagar por conectarnos unos pocos minutos a través de una línea de cobre a tener tarifas ilimitadas de alta velocidad en nuestros móviles. Pero lo que ha supuesto un mayor cambio, social y cultural, ha sido la era de las aplicaciones.

Los programas informáticos existían desde mucho antes de que los smartphones fueran un concepto. El nacimiento de la informática personal vino de la mano de empresas como Microsoft, Oracle o Lotus, que crearon el software que permitió que los ordenadores personales se popularizaran.

[Abre el Salón de Múnich: apuesta total al coche eléctrico y mirada de reojo a los chinos]

En los teléfonos móviles esto ha llegado a otro nivel, con aplicaciones que, literalmente, nos ayudan a hacer de todo. Podemos ligar, trabajar, entretenernos, viajar, aprender, comunicarnos... todo desde un mismo aparato, gracias a esas aplicaciones. Ahora empezamos a ver eso mismo en los coches, de manera muy liviana y sin grandes aspavientos. Por ahora.

Tesla es la empresa de automoción que más ha apostado por el software, y eso se nota en el producto final. Muchos consideran que la marca es más una empresa de software que fabrica coches que una empresa de coches con buen software. No solo por la interfaz, sino por elementos como el Piloto Automático y el detalle con que la marca cuida los elementos menos físicos de sus coches. Por eso no es una locura pensar que, en algún momento, podría abrir una tienda de aplicaciones para los mismos, como hicieron Google y Apple en los teléfonos. Y motivos no le faltan.

Mejor entretenimiento

Lo primero que implicaría una tienda de aplicaciones es el aumento en las opciones de entretenimiento. Tesla tiene en sus coches un aceptable surtido de juegos y plataformas de streaming de audio y vídeo, pero es algo muy limitado no solo si la comparamos con los teléfonos, sino con Android AutoMotive, el sistema de Google para los coches que cuenta con miles de apps.

Android Auto en Tesla Álvarez del Vayo El Androide Libre

De esta manera, Tesla permitiría a sus usuarios tener acceso a plataformas de entretenimiento, lectura, información o educación dentro de los propios coches. De hecho, se especula con que Elon Musk ha encargado ya el desarrollo de una aplicación de X (la antigua Twitter) para los Tesla, que se incluiría en la sección de apps donde ahora están Netflix o YouTube, lo que encajaría con el supuesto plan maestro del magnate sudafricano. Y no todo es entretenimiento. Muchos usuarios pagarían por poder usar aplicaciones como Waze en su Tesla de manera oficial, porque prefieren la planimetría de ese servicio y las opciones que tienen.

Mejor tiempo de espera

Un mayor número de aplicaciones y opciones para pasar el tiempo sería una manera no de disminuir, pero sí de aligerar, los tiempos de espera en diversas situaciones. En el caso de los coches eléctricos está claro que el tiempo de espera en los cargadores sigue siendo algo problemático para muchos, un tiempo muerto que se mata a veces con el móvil.

Tesla Model Y en un SuperCargador Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin embargo, poder tener una reunión por videollamada, revisar un documento en una pantalla grande o simplemente poder ver una película en su aplicación de nicho favorita (no todo es Netflix), sería una nueva ventaja para los coches de la marca. Obviamente esto no haría que los tiempos de carga disminuyeran, pero sí que fueran más llevaderos.

Más ingresos para Tesla

Otro motivo para la creación de una tienda así es el aumento de ingresos en Tesla. Apple ya lo demostró cuando creó la App Store, algo que no estaba en los planes originales de Steve Jobs pero que se creó porque se estaban lanzado tiendas alternativas. Apple vio que podía ser una fuente de ingresos importante, y no se equivocó.

[El plan de Google para revolucionar tu próximo coche: el caballo de Troya que ya triunfó en los móviles]

Tesla tiene, al igual que Apple, una base de usuarios muy fiel. Esto es perfecto a la hora de querer vender software, aplicaciones para hacer diferentes cosas. La propia Tesla podría crear aplicaciones para que el coche tuviera nuevas opciones, o para poder ver ciertos parámetros del mismo. Pero lo más importante serían los beneficios de la venta de otras aplicaciones. Apple y Google se quedan un porcentaje de la venta de cada app en sus tiendas, aunque no sean desarrolladas por ellos, y Tesla podría hacer lo mismo.

Hardware y software

Al igual que Apple, Tesla controla el hardware y el software de sus vehículos, lo que implica que la calidad del segundo es mucho mayor que en otras plataformas. No hay más que ver el software de los vehículos de otras marcas para entenderlo. Esto posibilita la creación de un ecosistema de aplicaciones y servicios que permitiría aumentar, aún más, la fidelidad hacia la marca.

Google Maps en Android Automotive

Son muchos los que cambian un coche de Tesla por otro, sea un Model 3 por un Model Y, un Model Y por un Model X, etc. Poder mantener la misma interfaz, las mismas apps, la misma forma de conducción, es algo importante. Además, se posibilita que los usuarios puedan pagar ciertas cosas en momento puntuales. Actualmente la Conectividad Premium es un ejemplo de ello, ofreciendo funciones avanzadas por 10 euros al mes, pero sólo los meses que los usuarios quieran. Hacer eso con muchas más aplicaciones y servicios es más viable que en otras empresas por el control que Tesla tiene de todo el proceso, no sólo de la creación física de los coches.

Diferencia de la competencia

El último motivo por el que Tesla debería crear una tienda de aplicaciones es la diferenciación de la competencia. Y aquí hay que aclarar que tanto Google como Apple tienen sus propias propuestas, por lo que tesla no sería la primera en hacerlo. Sin embargo, volviendo al punto anterior, sí sería la primera marca en tener una tienda... y fabricar sus propios coches.

[Revolución en el automóvil: un coche chino de MG, líder por primera vez en España]

El supuesto coche de Apple aún no es una realidad, y no sabemos si lo acabará siendo, y Google no se va a meter en este mercado. Así pues, lo que ofrece ahora Android Automotive y promete el nuevo CarPlay son algo que Tesla podría igualar y superar. El software, es, junto con la red de SuperCargadores, uno de los principales argumentos de venta, y la creación de una tienda de apps podría aumentar su importancia.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan