Los conductores secretos de Apple que ya estarían probando su sistema de conducción autónoma

Apple Car, Proyecto Titán, o simplemente 'el coche de Apple' es sin duda el proyecto más importante que actualmente los de Cupertino están gestando. Hemos oído en España muchos rumores sobre él, sobre fechas de llegada y funcionalidades, pero poco se había hablado de sus funciones de conducción autónoma. Según recoge MacRumors, Apple actualmente tendría más de 200 personas registradas para probar sus coches autónomos, en una flota de 67 vehículos.

Así lo detalla el Programa de Vehículos Autónomos del DMV de California, que incluye no solo las flotas de marcas como Waymo o Autox, sino también de Apple. En enero de este año, la cantidad de conductores de Apple era de 196, pero ahora ha pasado a 201, manteniendo eso sí el número de vehículos en su flota.

El hecho de que Apple esté incluida en dicho programa y actualmente esté llevando a cabo pruebas de conducción autónoma es una clara referencia al desarrollo de su proyecto para conseguir un coche eléctrico y autónomo. Eso sí, por el momento Apple no ha solicitado permiso para realizar pruebas sin conductor, a diferencia de otras firmas.

Apple y su flota de vehículos

El DMV de California exige que todas las empresas que prueban tecnologías de conducción autónoma registren información clave en sus pruebas, tales como la cantidad de conductores, vehículos involucrados y accidentes. Desde 2021, la flota de vehículos para probar estas tecnologías de Apple se ha mantenido casi sin cambios.

Pero los conductores han ido cambiando poco a poco, aumentando enormemente. Desde enero de 2023, que el número era de 196, ahora el DMV pasa a reportar a 201 conductores autorizados. El único dato llamativo del DMV para con Apple data del primer trimestre del año, en el que Apple registró una colisión menor en la que las llantas de dos vehículos hicieron contacto en un bordillo.

Apple Car. Supercar Blondie Omicrono

No se necesitó intervención de la policía. El informe reza que el vehículo de prueba "que operaba en modo de conducción manual estaba haciendo un cambio de sentido desde el oeste hasta el este de Homestead Road en la intersección con Kennewick Drive, en Sunnyvale, cuando la llanta delantera derecha y otra llanta hicieron contacto con la acera. El vehículo de pruebas sufrió daños en el borde delantero derecho".

Hay que aclarar varios detalles. El primero es que esto no quiere decir que Apple esté probando prototipos de su Apple Car ni nada por el estilo; sencillamente está haciendo pruebas de conducción autónoma con su propia tecnología, y el hecho de que no se estén realizando pruebas sin conductor puede tener varias interpretaciones; que Apple no tiene la tecnología lista, que su Apple Car no será totalmente autónomo, o muchas posibilidades más.

Coche de Apple en diseño conceptual.

No obstante, sí se puede considerar el aumento de conductores autorizados como un indicativo de que Apple está avanzando en sus pruebas de conducción. Queda mucho hasta poder ver el vehículo de la compañía ya en el mercado, pero hasta ese momento, tendremos que ser pacientes.

