Las rocambolescas preguntas de congresistas de EEUU al CEO de TikTok que le han dejado atónito

TikTok es actualmente la red social más popular en la mayoría de países, como España, pero eso no ha evitado que su dirigente se haya tenido que enfrentar a una semana difícil. Shou Zi Chew, consejero delegado de TikTok, ha tenido que declarar en una extenuante sesión de la Comisión de Energía del Congreso de Estados Unidos para convencer a los congresistas que no prohíban su aplicación en el país. Sesión en la que se han oído preguntas un tanto confusas.

"¿Utiliza TikTok la red WiFi de mi casa?" este ha sido uno de los momentos más comentados en redes sociales por la sencillez de la pregunta realizada por el congresista republicado de Carolina del Norte, Richard Hudson. Shou Zi Chew, asombrado, contesta también con respuestas simples: "Si el usuario activa el WiFi en su móvil, sí".

Tras prohibir el uso de TikTok en los terminales oficiales de los funcionarios de la en la Comisión Europea, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, se cuestiona ahora la necesidad de prohibir la aplicación en los diferentes estados del país americano. El motivo sería la sospecha de que la red social comparte con el Partido Comunista Chino los datos de sus usuarios en todo el mundo.

El WiFi de casa

Entre las innumerables preguntas que ha tenido que responder el consejero delegado, las preguntas de Richard Hudson han sido motivo de burla en las redes. El republicano ha insistido en si TikTok podía acceder al WiFi de las casas a través del teléfono y si podía conectar con otros dispositivos también vinculados a la red.

Congresista Hudson de EEUU preguntando a Shou Zi Chew de TikTok Richard Hudson

La pregunta es bastante obvia, pues así es como funciona la red WiFi para todas las aplicaciones que requieren acceso a internet y que permiten mandar contenido y datos a través de ella entre dispositivos. Por ejemplo, un usuario puede usar el WiFi de su casa para mandar un vídeo de la aplicación a un amigo a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, o emitir ese vídeo en el televisor de casa para verlo más grande.

Shou Zi Chew ha contestado a estas cuestiones con frases cortas como: "Esto es necesario para tener acceso a internet", añadiendo al final que TikTok no hace con la red WiFi nada que no este permitido por la regulación de la industria, y zanjando esta línea de interrogatorio. No obstante, Hudson ha seguido preguntando otras cuestiones igual de dudosas.

Microsoft Windows

Tras esta conversación el congresista republicano continúa preguntando a Shou Zi Chew sobre otras cuestiones como el salario que éste recibe de Bite Dance, la empresa matriz de TikTok y otras posibles remuneraciones, a lo que el magnate ha pedido mantener esos datos en privado.

No obstante, los momentos incómodos no se han quedado ahí, Richard Hudson también ha formulado preguntas sobre la posibilidad de que TikTok comparta recursos tecnológicos con Douyin (su versión para china). Shou Zi Chew se ha mostrado confundido ante la pregunta, asegurando que la mayoría de compañías comparten recursos o sistemas operativos, y ante la insistencia del republicano le ha dicho: "Congresista, con respetos, esta es una pregunta muy amplia, por ejemplo, todos usamos Microsoft Windows".

Shou Zi Chew ha propuesto durante toda la declaración la solución del Proyecto Texas. Un programa donde ofrecen gestionar los datos de los usuarios estadounidenses en servidores situados dentro del país, en el estado de Texas. Así ha declarado que los empleados de TikTok ya no tendrían acceso a los datos de los usuarios a partir de ahora con ese proyecto.

El filtro de los ojos

Otros congresistas han protagonizado momento incómodos en los que, por sus preguntas, parecían no comprender el funcionamiento tecnológico de esta y otras aplicaciones. También del partido republicano, Buddy Carter de Georgia, se mostraba sorprendido al saber que la aplicación registra reconoce el rostro de los usuarios para poder aplicar los filtros que han hecho a esta aplicación tan popular.

Igualmente preguntaba por la forma en la que la plataforma reconoce la edad de sus usuarios para aplicar los controles para menores. No solo TikTok establece estos controles y analiza el contenido de las cuentas para determinar la edad del propietario, Instagram también ha aplicado estas medidas recientemente.

Al margen de estas cuestiones ambiguas y confusas, Shou Zi Chew ha tenido que responder también por los casos de niños fallecidos por retos virales peligrosos propagados dentro de la red y otras cuestiones delicadas de ciberseguridad.

