La publicidad de los plegables debería ser diferente de la del resto de móviles

La telefonía móvil se encuentra en un momento de relativa disrupción. Desde el 2007 los móviles han seguido una misma tendencia, marcada por el iPhone, y las diferencias entre ellos son menores, siendo el precio el mayor argumento de venta, al menos en países como España. En los móviles plegables esto es diferente, para empezar porque son mucho más caros y además porque no hay apenas competencia.

Sin embargo, esto hace que sean el caldo de cultivo ideal para un nuevo tipo de publicidad en móviles Android que, hasta ahora, no se ha explotado demasiado.

La diferencia entre Apple y las marcas que usan Android

Si veis un anuncio del iPhone os daréis cuenta de que lo que se transmite son sensaciones, no aspectos técnicos. No te dice la resolución de la cámara, sino que sacarás imágenes increíbles.

Famosa silueta del anuncio de los iPod de Apple

Esto no es algo nuevo en Apple. Como ha comentado varias veces Javier Lacort en su podcast Loop Infinito, el iPod original tuvo un lema de lanzamiento muy simple: "1000 canciones en tu bolsillo" que, junto con la increíble publicidad colorista de las siluetas de sus usuarios, catapultó la fama del mismo. Este producto llegaba recientemente al fin de su vida útil, pero no podemos decir, ni de lejos, que no haya sido un éxito total. Parte de ese éxito está en cómo se transmitió la esencia de su uso, y las marcas de móviles deberían hacer lo mismo para los plegables.

Los plegables aportan cosas obvias, más allá de las especificaciones técnicas

Llevar medio año usando plegables en mi día a día me ha dejado claro que lo más relevante de estos modelos no es el procesador que lleven, o la calidad de las cámaras, sino aspectos diferenciales que no tienen los móviles normales.

Los tipo concha, como el Huawei P50 Pocket o el Samsung Galaxy Z Flip 3, aportan una comodidad que creíamos perdida. Ese argumento de venta per se, junto a lo pequeños que se vuelven a la hora de transportarlos deberían ser el elemento clave de su publicidad.

Es cierto que Samsung ya apunta en esa dirección cuando destaca funciones como el modo trípode, algo que gustará sobre todo a los que hacen mucho uso de aplicaciones como TikTok o Instagram, pero se puede llevar más allá.

Nueva interfaz de Google para tablets y plegables

Los móviles tipo libro ofrecen una pantalla mucho mayor, algo que parece que ahora Google va a empezar a exprimir con Android 12L y versiones posteriores. Esto es ideal para leer en viajes.

Si os fijáis, todo esto es independiente de si el móvil usa un procesador u otro, una batería u otra o una tecnología de pantalla u otra. Y ahí es donde debería centrarse la publicidad, en el lado ligeramente emocional de la tecnología.

Eso hace que, en parte, la importancia del precio se diluya. Que se lo digan a Apple.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan