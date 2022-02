Google debe mejorar mucho su teclado Gboard para los móviles plegables

Los terminales con doble pantalla y capacidad para doblarse cada vez están más en boca del usuario normal. Aún son dispositivos de alto precio y pensados muchas veces para nichos, pero a medida que se expanda su uso el número de usuarios crecerá. Y ahí empezaremos a ver problemas que no hemos tenido hasta ahora.

Google parece que está trabajando no sólo en un móvil plegable, sino en una versión de Android pensada para ellos, pero parece que no hace lo mismo con una de sus aplicaciones más importantes, Gboard.

Lo mismo que Gmail es capaz de adaptarse a pantallas mayores se agradecería que Google hiciera lo mismo con su teclado, imitando lo que por ejemplo hace Samsung con el suyo. Esto es algo en lo que llevaba un tiempo pensando, y parece que no soy el único.

Ocupando todo el ancho de la pantalla

Gboard en un móvil plegable

Como veis en la imagen superior, cuando abrimos el teclado de Google en un Samsung Galaxy Z Fold 3, el mismo va de lado a lado, como en un móvil normal, aunque la pantalla es muchísimo más grande.

Esto empeora la usabilidad, habiendo dos formas de corregirlo. Por un lado, podemos hacer que las teclas se acerquen a la zona exterior, como hace Samsung en su propio teclado.

Teclado normal de Samsung

Por otro lado, podemos hacer que el teclado se comprima mucho y quede flotando, permitiendo la escritura a una mano incluso en una pantalla tan grande.

Teclado flotante de Samsung

Es cierto que Google tiene una opción para hacer flotante Gboard, pero es muy ancha incluso en su forma más comprimida, que es la que os mostramos en la siguiente imagen.

Gboard en versión flotante

Parece que en Google no han considerado esto una posibilidad, o quizás no creen que los plegables sean algo a cuidar ahora mismo, pero esto nos recuerda a cuando los fabricantes de móviles implementaban funciones como copiar y pegar porque Android no las tenía.

Ha llovido mucho desde entonces, pero Google no debería dejar en manos de sus socios aspectos tan críticos del sistema.

