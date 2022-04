El problema de los accesorios con los móviles plegables

Esta semana me he encontrado con una de esas ideas para un artículo que surgen de la experiencia del día a día usando un móvil. Como sabéis, llevo usando móviles plegables varios meses para poder contar esa experiencia semanalmente, y en esta ocasión no me voy a centrar en algo positivo, sino negativo, que espero que se solucione poco a poco.

Me refiero al uso de accesorios más o menos genéricos en dispositivo que tienen factores de forma muy cambiantes.

El problema de los accesorios y las formas

En Sevilla el tiempo es mayormente caluroso, pero algunos días del año hay que poner la calefacción en el coche. En mi caso tengo un soporte genérico para los móviles que uso en el que encajo el terminal de turno cuando voy a probar el GPS, o quiero reproducir un pódcast. Es una de las muchas cosas que hago en los análisis, pero también en mi día a día.

Samsung Galaxy Z Fold 3 en un soporte genérico de coche

El caso es que con el Samsung Galaxy Z Fold 3, debido a su escasa anchura cerrado, tiene un problema al poner la calefacción. El dispositivo tiende a resbalarse al aflojarse los agarres de plástico del soporte y eso es un peligro. Obviamente, no tengo la opción de ponerlo abierto porque no cabría.

Sí, podría comprar otros adaptadores, algunos oficiales, pero es algo que no tengo que sufrir con otros modelos.

Otro caso ha sido el de la funda. En este caso sí que he usado un producto oficial, el que ha diseñado Samsung para guardar el SPen. La funda tiene una forma de apertura tipo libro, pero sólo se queda agarrada en uno de los extremos, y usarlo a una mano se hace complicado.

Sé que hay otras fundas para este móvil pero, de nuevo, creo que la idea es que los plegables llegan a ser tan invisibles en el uso diario como lo son el resto de móviles.

Aún les queda un poco, pero es cierto que no lograrán ser masivos si no solventan este tipo de inconvenientes.

