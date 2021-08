Los Pixel 6 y 6 Pro no se podrán comprar en España

Ayer Google sorprendía a propios y extraños con la publicación de mucha información de los nuevos Pixel 6 y 6 Pro, los dos terminales que se pondrán a la venta en otoño, cuando se anuncien sus precios y características finales.

Lo que hemos sabido hoy es la lista de países en los que se ha abierto el prerregistro para los que estén interesados en comprar uno.

Por desgracia, España no es uno de esos países.

Lista de países donde se venderán los Pixel 6

Google ha activado el landing de su tienda para los nuevos Pixel 6, aunque no ha dado más información en ellos. Eso si, estas nuevas webs que serán donde podamos comprar los Pixel 6 sólo están habilitadas en estos ocho países.

Australia

Canadá

Francia

Alemania

Japón

Taiwán

Estados Unidos

Reino Unido

Como veis, España no está entre ellos, algo que no nos coge del todo por sorpresa ya que el año pasado la empresa no puso a la venta el Pixel 5 en nuestro país. Los usuarios que querían hacerse con uno tuvieron que importarlo, mayormente de Alemania.

La web española sí menciona los Pixel 6

Lo extraño es que, aunque no está operativa la web de los Pixel 6 en España, sí que aparecen mencionados estos modelos en nuestro país, aunque puede que sea un error de la web de Google.

Decimos esto porque el texto que aparece es en inglés, cuando el resto de textos de la web española está, como es lógico, en castellano.

Un precio muy alto

Hay rumores de que Google va a subir de forma notable el precio de sus nuevos Pixel este año, algo lógico si el hardware y el software por fin acompañan.

Esto haría que en nuestro país, donde tenemos un precio de venta medio de móviles de unos 250 euros, la estrategia no encaje bien.

Es más probable que aquí se ponga a la venta el Pixel 5a, si es que finalmente se presenta, porque al ritmo que va acabará estando desfasado antes de anunciarse.

