Netflix quiere que te quedes: añadirá decenas de juegos nuevos a lo largo de este año

Con 230 millones de suscriptores, y todos los problemas acaecidos con su nuevo modelo de suscripción, Netflix está detrás de darle otro gran empujón a su catálogo dedicado a los juegos. A lo largo de este año tiene el objetivo de ampliar su oferta con 40 nuevos.

Más juegos para todos en Netflix

Actualmente Netflix cuenta con 55 títulos entre los que se encuentran a Valiant Hearts: Coming Home y otros tantos de innegable calidad. Esos 55 juegos se van a ampliar con cerca de 40 para así dar la mejor excusa a los suscriptores que actualmente tienen muchas dudas sobre si seguir pagando mensualmente.

Entre esos juegos se encuentran Terra Nial, un simulador de ciudades, y Papel Trail, relacionado con el origami, ese arte para crear todo tipo de objetos con papel. Netflix también ha acordado con Ubisoft la llegada de otros títulos.

Entre ellos se encuentra Mighty Quest: Rogue Palace, un juego que se estrenará en plataforma el 18 de abril. Estamos ante un roguelite que tiene como trasfondo el universo de The Might Quest for Epic Loot.

Otro de los títulos que llegarán a Netflix este año es Too hot to Handle: Love is a Game, basado en un reality show y con la intención de añadir contenido semanalmente para así contentar a los suscriptores.

Los Monument Valley en Netflix

Otras de las más sonadas llegadas serán los juegos de Monument Valley. Serán el primero y segundo los que se harán disponibles para los suscriptores de la plataforma sin un coste extra ya en 2024. Esto no quitará que la App Store siga contando con ellos.

De Ustwo, los desarrolladores de estos dos juegos, que lanzaron el año pasado Desta: The Memories Between en Netflix, se lanzará otro título Monument Valley como parte del acuerdo con la plataforma de streaming.

Pero hay más, y otro sería lanzado basado en una nueva franquicia de Netflix como serie de TV: Vainglory. Un título exclusivo enclavado en el combate basado en equipos y al que se le está poniendo todo el amor del mundo para que sea uno bien atractivo.

Ahora mismo en total, Netflix tiene 70 juegos en producción con sus socios y otros 16 siendo trabajados por estudios internos. La mayor parte están en una primera fase de desarrollo, así que habrá que esperar para conocer más sobre cada uno.

Eso sí, desde este mes hasta finalizar 2023 Netflix tiene planeado lanzar nuevos juegos cada mes para categorías como indie, títulos de éxito, RPGs, aventuras narrativas y juegos puzle.

Leanne Loomb, vicepresidente del área de juegos externos, ha dejado claro que actualmente los suscriptores que disfrutan de los juegos de Netflix se dividen en tres categorías: juegos ya reconocidos como Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredde´s Revenge, Solitaire para los juegos puzle y los basados en series o películas como Stranger Things.

Otro de los grandes planes de Netflix, vía Engadget, es tirarse por el cloud gaming para así llevar su catálogo de juegos a PCs, Smart TVs e incluso consolas. Lo que pone a esta compañía justo al lado de Microsoft que también tiene el plan de crear su propia tienda de juegos para móviles.

