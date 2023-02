El primer emulador de PS Vita, ya disponible para descargar en Android

La emulación de videojuegos es una de las grandes polémicas que de vez en cuando se convierte en motivo de discusión entre la afición. Los emuladores permiten ejecutar juegos en otros sistemas diferentes a los que fueron diseñados y eso tiene muchos usos.

Para mucha gente, los emuladores representan la única manera de seguir disfrutando de sus juegos clásicos lanzados para consolas abandonadas hace años; pero a nadie se le escapa que el verdadero motivo por el que la mayoría ejecuta estos programas es para piratear juegos. Por el momento, los emuladores son legales, pero eso no impide que tras cada lanzamiento haya polémica, como ha ocurrido con Vita3K.

Primer emulador de PS Vita para Android

El caso de Vita3K es incluso más interesante, ya que se trata del primer emulador que intenta lo que hasta no hace mucho parecía imposible: emular la consola portátil PlayStation Vita. Ahora este proyecto llega a Android, y ya ha provocado mucho alboroto entre la comunidad.

Un juego de PS Vita ejecutándose en Android Vita3K / Discord

La primera versión de Vita3K para Android ha sido anunciada en el Discord oficial del proyecto y lanzada en su página de GitHub. Por lo tanto, no está disponible en la Play Store, y aunque dudamos que lo vaya a estar, no sería tan extraño; la predecesora de la PS Vita, la PSP, ya tiene un emulador en la tienda de Google desde hace años, llamado PPSSPP.

Antes de que vayas corriendo a descargar el .apk e instalarlo en tu móvil, hay varias cosas a tener en consideración. Para empezar, la emulación de PS Vita se encuentra aún en un estado muy incompleto, y la lista de juegos compatibles es corta; muchos títulos sufren problemas en los gráficos o directamente no se ejecutan. Además, la versión de Android de Vita3K parece sufrir más problemas que la versión de Windows, como demuestran los aficionados en el canal de Discord oficial.

Algunos juegos muestran errores gráficos Vita3K / Discord

Otro detalle a tener en cuenta es que necesitarás un móvil potente; aunque los requisitos mínimos no son muy elevados, si realmente quieres jugar necesitarás un móvil reciente y potente.

Por último, lo más importante, los juegos. Los creadores de Vita3K piden que su emulador no se use para piratería, y, por lo tanto, no encontrarás juegos con este programa. Los desarrolladores recomiendan que hagas una copia de los juegos que has comprado, usando algunos de los métodos ya existentes y que se pueden encontrar con una búsqueda en Internet.

