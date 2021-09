Google Stadia te permitirá usar tu móvil como un mando en tu televisor

Con la alfa de Battlefield Mobile ya disponible demostrando músculo en el gaming, Google Stadia quiere facilitar todo al permitir que uses tu móvil como si fuera un mando de control con tu televisión.

Mientras Google ha querido vendernos siempre el mando de control para Stadia, esta vez se abre a la posibilidad de que transformemos nuestro smartphone Android como un mando para así viciar con nuestros juegos favoritos en nuestra tele.

Google Stadia para ser jugado con tu móvil como si fuera un mando

Una iniciativa perfecta para aquel que pruebe Stadia, se quede encantado y se dé cuenta al momento que no dispone de un mando de control para conectarlo vía Bluetooth.

Stadia El Androide Libre

Todo solucionado con esta novedad de Google Stadia para que usemos el mismo móvil o smartphone como un mando de control con sus botones. Y hay que decir que incluso podrás usar el mismo móvil para parear a través del mismo el mando de control por Bluetooth que tengas.

Una información que nos llega vía 9to5Google para que todo aquel que tenga un Chromecast con Google TV, la misma Google TV (que prontamente sustituirá a Google Play Películas) o Android TV en su televisor, pueda disfrutar de esta generosa experiencia de transformación de su móvil.

El mando de Google Stadia El Androide Libre

Eso sí, desde la app de Stadia de Google en el móvil tendremos que activar esta opción para jugar en el televisor y así éste se transforme convenientemente.

Como no, no tendremos la misma experiencia de un mando de control con esos botones físicos, pero si estáis acostumbrados a jugar con vuestro móvil no será tan complicado hacerse a ciertos juegos a través del servicio de streaming de Stadia.

Una interesante noticia para dar mayor flexibilidad a esta plataforma a la que Google está poniendo todas las ganas del mundo para que reciba más atención.

