La IA de Google cambia para siempre en España: la personalización permite que Gemini se adapte a cada usuario

España es uno de los países con más penetración de los servicios de Google. Esto es algo importante para la compañía, que está intentando empujar a Gemini para ser la IA por defecto en millones de usuarios.

Es por eso que nuestro país se convierte en el escenario principal para el despliegue de las nuevas herramientas de personalización que Google ha integrado en su aplicación inteligente. Estos avances permiten que el sistema deje de actuar como una entidad estática para transformarse en un colaborador que comprende profundamente el entorno de cada usuario.

Maryam Sanglaji y Animish Sivaramakrishnan, líderes del desarrollo de Gemini, han presentado una visión donde el asistente evoluciona según las necesidades individuales. La meta es abandonar las respuestas genéricas y ofrecer una experiencia que se adapte de forma fluida a la vida cotidiana de las personas.

Una de las funciones más relevantes que llega al territorio nacional es el ajuste denominado Recuerdos, diseñada para aprender de las interacciones previas. Mediante este sistema, la herramienta retiene detalles fundamentales y preferencias compartidas para que las charlas futuras resulten mucho más naturales y productivas.

Esta capacidad de retención permite que el asistente actúe como un compañero que ya conoce el historial de trabajo y los intereses personales del interlocutor. Al recordar el contexto, se eliminan las repeticiones innecesarias y se agiliza la obtención de resultados específicos en tareas complejas.

Opciones de Gemini El Androide Libre

Por ejemplo, si alguien suele pedir resúmenes de libros de no ficción populares en redes sociales, el sistema lo tendrá en cuenta para el futuro. Al solicitar una recomendación de lectura, el asistente propondrá títulos con temas similares e incluso facilitará citas destacadas para compartir de forma inmediata.

Aunque la función viene activada de forma predeterminada para mejorar la relevancia, cada usuario puede decidir apagarla en cualquier momento si por privacidad así lo desea.

Ya estaba disponible para algunos usuarios que estaban adscritos a la versión de beta pública que Google tiene para algunas de sus apps. La novedad es que ahora se podrá usar en cualquier cuenta en España.

Desde el menú de ajustes de la aplicación, los usuarios pueden acceder a la sección de contexto personal para activar o desactivar la memoria según prefieran. Además, sigue siendo posible gestionar y eliminar cualquier fragmento de la actividad pasada para garantizar la privacidad total de la información compartida.

Opciones de Gemini El Androide Libre

Google también ha reconocido que muchos usuarios ya utilizan otras herramientas de inteligencia artificial y desean trasladar su experiencia acumulada. Por este motivo, se han lanzado utilidades de cambio que facilitan la migración de datos, recuerdos e historial de chat desde otras plataformas.

El proceso de transferencia es sencillo y se realiza mediante una petición sugerida que el usuario puede copiar y pegar en su aplicación actual. Una vez que la otra herramienta genera el resumen de preferencias, basta con pegarlo en Gemini para que este asimile la información de manera instantánea.

Interfaz de importación de datos a Gemini El Androide Libre

Además de la memoria de preferencias, ahora existe la posibilidad técnica de importar el historial completo de conversaciones previas. Al subir un archivo comprimido con los chats de otros proveedores, el usuario puede retomar sus diálogos justo donde los dejó anteriormente.

Es importante señalar que estas funciones están destinadas actualmente a cuentas personales de consumo para optimizar su utilidad diaria. Las cuentas de ámbito corporativo, empresarial o aquellas pertenecientes a menores de edad no disponen todavía de estas capacidades de importación de datos.