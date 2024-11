Nueve aplicaciones de Google muy útiles que no conoces: de escanear fotos antiguas a un modo infantil para el móvil

Cuando Google se creó a finales del siglo pasado su núcleo fue el buscador. Larry Page y Sergei Brin diseñaron un producto que era muy superior a la competencia, aunque seguramente ni ellos se esperarían que se convirtiera en el eje de una de las mayores empresas del mundo. En España y en muchos otros países Google se ha convertido en sinónimo de buscar en Internet.

Tras ese éxito llegaron muchos más productos, también de renombre, como Google Maps, Gmail o Android. La compañía creció tanto que se renombró a Alphabet, siendo Google una de las mayores empresas dentro de la matriz, aunque no la única. Dentro de Google se mantenían las populares aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, pero también muchas otras.

Google ha desarrollado decenas de aplicaciones y servicios, algunos enfocados a la gestión de los anuncios que aparecen en el buscador o en YouTube, otros pensados para ayudar a las personas con algún impedimento físico y otros que simplemente nos permiten personalizar el móvil. La compañía tiene en la Google Play Store multitud de apps que no son muy conocidas pero que pueden ser muy útiles.

Fotografía e imagen

FotoScan. Esta aplicación está diseñada para convertir tus antiguas fotografías físicas en imágenes digitales de alta calidad con solo unos pocos pasos. FotoScan utiliza la cámara del teléfono para eliminar reflejos y sombras, asegurando que las fotos se escaneen de la mejor forma. Eso sí, es una app con cierto tiempo y fue diseñada para móviles con cámaras peores que las actuales con lo que en ocasiones puede que sea mejor hacer una foto directamente con la app del móvil, si bien eso no eliminará las imperfecciones. Es aconsejable poner las fotos en una zona bien iluminada, sin sombras y sin focos de luz directa.

Fondos de pantalla. En Android hay cientos de aplicaciones para personalizar la pantalla de inicio y de bloqueo de un dispositivo con una amplia variedad de fondos de pantalla. Una de las últimas propuestas es Panels, del popular youtuber MKBHD. Pero Google también tiene su propia aplicación, que incluye desde impresionantes paisajes naturales hasta obras de arte famosas.

Photomath Google El Androide Libre

Photomath. Una de las funciones menos usadas de los móviles es la de ser calculadoras con esteroides. Esta aplicación puede resolver problemas matemáticos al instante mediante la cámara del teléfono. Photomath es una herramienta educativa ideal para estudiantes de todas las edades porque es capaz de dar explicaciones detalladas paso a paso para cada solución a cada problema planteado, no sólo resolvr las ecuaciones que se le introduzcan.

Accesibilidad y facilidad de uso

Action Blocks. Los móviles hace mucho que dejaron de ser dispositivos para ejecutivos o gente joven exclusivamente. Cada vez más personas mayores los usan a diario, pese a que las interfaces no siempre están adaptadas. Esta aplicación crea accesos directos personalizados para realizar tareas específicas con un solo toque. Es una app ideal para personas con discapacidades o para aquellos que simplemente quieren simplificar su día a día.

Read Along Google El Androide Libre

Read Along by Google. Dejarle un móvil a los pequeños suele ser algo que los padres acaban haciendo muchas veces más por necesidad que por voluntad. Sin embargo, no siempre es mala idea hacerlo, sobre todo cuando estamos controlando las aplicaciones a las que acceden. Esta app ayuda a los niños a aprender a leer de forma divertida, usando la tecnología de reconocimiento de voz para seguir el progreso del niño y ofrecerle comentarios personalizados.

LookOut. Pensando en las personas con problemas de visión Google desarrolló esta aplicación, capaz de describir el mundo que nos rodea utilizando la cámara del teléfono. LookOut es una herramienta de uso casi obligatorio para personas con discapacidad visual, ya que les permite identificar objetos, personas y texto.

Modo Lectura Google El Androide Libre

Modo Lectura. Si eres de esas personas que lee mucho en el móvil esta aplicación puede ser de instalación obligada. Es capaz de cambiar el formato de libros electrónicos y artículos web con una experiencia de lectura más cómoda eliminando distracciones como anuncios y formatos complejos, permitiendo que nos concentremos en el contenido. Permite también la personalización del texto con tamaños de letra, fuentes, etc.

Lupa. Una de las aplicaciones más simples de este listado es Lupa, una app que amplía cualquier objeto pequeño para verlo con mayor detalle. La Lupa es una herramienta útil para personas con problemas de visión, por alguna enfermedad, vejez o accidente o para aquellos que simplemente necesitan una vista más cercana de algo. Lo único que se requiere es que el móvil tenga cámara, algo que es ya obligatorio en cualquier smartphone.

Cultura

Google Arts & Culture. Una de las apps de Google más conocidas de entre las apps menos conocidas es Arts & Culture. Aquí podremos navegar entre miles de obras de arte y objetos culturales de todo el mundo. Podremos realizar visitas virtuales a museos, descubrir artistas y movimientos artísticos, y crear nuestra propia colección de obras de arte para verla más tarde.

Todas estas aplicaciones nos pueden ayudar de una maner au otra, pero es raro que un único suaurio pueda sacarle partido a todas. Son apps de nicho, motivo por el cual no son tan conocidas como las más famosas, Gmail o Google Fotos, por ejemplo. Sin embargo, para ciertas tareas, o ciertos perfiles de edad, estas aplicaciones pueden ser usadas incluso en el día a día para hacer ciertas tareas más sencillas o, simplemente, posibles.