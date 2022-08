La suscripción de Netflix con publicidad no permitirá la reproducción sin conexión

Las descargas en Netflix no estarán presentes en el plan con publicidad El Androide Libre

Se va orquestando la nueva suscripción con publicidad de Netflix, como que no se podrán ver todas las series, al igual que tampoco se podrán descargar el contenido para verlo offline o sin conexión. Es la novedad que sabemos ahora para así entender mejor el concepto con el que Netflix quiere recuperar usuarios.

Sin descargas para offline en Netflix

Una de las mejores características de Netflix es la capacidad de descargar cualquier tipo de contenido para poder reproducirlo sin tener que depender de una conexión; y es un hecho que para no utilizar la cuota de datos de la conexión, para ir de vacaciones o a un lugar remotor, es ideal.

Vía Engadget, y gracias a un desarrollador llamado Steve Moser, sabemos que a través de un código del servicio en la app de Netflix para el iPhone, se ha encontrado un texto que se refiere a que las descargas están solamente disponibles en todos los planes menos en Netflix con publicidad.

Lo que significa, y como hemos mencionado, que si el usuario no puede descargar el contenido, no podrá verlo sin conexión u offline. Eso sí, de momento la plataforma de contenido de streaming no ha confirmado nada y se espera que en algún momento lo haga para dejar claro que será imposible ver nada sin una conexión.

De todas maneras, y tal como menciona Netflix, de momento todo son especulaciones, ya que están ideando el plan para dejarlo bien hilado, así que incluso este tipo de noticias pueden ser un buen globo sonda para ver el impacto que tienen en el público de a pie para finalmente dejarlo en el nuevo plan con publicidad.

Cierto es que hay una lógica detrás de la imposibilidad de descargar contenido para verlo offline o sin conexión, ya que no se podría reproducir la publicidad al no tener conexión; o si al final encuentran una fórmula para que incluso se pueda ver publicidad mientras se disfruta de una serie o película. Recordamos que HBO Max no tiene esta función, así que nos quedamos a la espera de alguna novedad al respecto.

