Las cuatro novedades que llegarán en breve a WhatsApp: interfaz, comunidades...

La cantidad de funciones y trucos en WhatsApp es bastante considerable, pero eso no quiere decir que no haya margen de mejora. Sus ingenieros lo saben y por eso trabajan en características como una mayor visibilidad de las comunidades, una nueva interfaz de cámara o una gestión renovada para los números de teléfono que no tenemos en la agenda. Y todo eso después de renovar por completo las notas de voz.

Todas estas funciones se han encontrado en el código de la aplicación, lo que quiere decir que en breve deberíamos tenerlas disponibles en la versión beta y, poco después, en la versión estable.

Botón para Comunidades

El primer cambio es de interfaz. Primero en iOS, y más tarde en otras plataformas, los usuarios de WhatsApp verán reemplazado el icono de la cámara con el de las comunidades, para tener un acceso rápido a todos los grupos de los que seamos integrantes.

No obstante, es posible que esta función tarde algo más en llegar ya que por ahora no ha habido anuncio oficial de la misma.

Nueva interfaz de cámara

También hay cambios menores en la interfaz de cámara, en esta ocasión vistos en algunos usuarios que tienen la versión beta. No es algo radical, pero en este caso tenemos el sistema de doble pestaña en la selección de archivos a subir.

Esta función sí que la hemos podido ver en nuestros dispositivos, donde tenemos la versión beta.

Reenvío limitados en grupos

Para intentar limitar la expansión de SPAM, noticias falsas y estafas en WhatsApp la empresa ha limitado el reenvío de contenido a un grupo a la vez, para hacer mucho más incómodo el propagar cierta información.

Esta función llevaba ya unas semanas con nosotros, pero ahora se amplía su alcance, sobre todo entre los usuarios con iPhone.

Mejor gestión de números de teléfono

La última de las novedades está relacionada con la gestión de número de teléfono que no tenemos en nuestros contados. Cuando pulsemos en uno en un chat se nos dará la opción de llamarlo, añadirlo a contactos, etc.

Poco a poco tendremos disponibles estas características en la versión estable, pero si quieres probarlas antes que nadie lo mejor es que te des de alta en la versión de pruebas desde la Google Play Store.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan