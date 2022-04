El Xiaomi Mi MIX Fold 2 se podría dobla de dos formas diferentes

Los plegables siguen evolucionando y mejorando sus características, como demostrará la semana que viene Vivo con el Vivo X Fold. También empiezan a bajar de precio, algo especialmente importante y que Samsung tiene muy en cuenta. A todo esto necesitamos sumar más innovación ya que estamos en una primera etapa en la que la experimentación es relevante, y Xiaomi será la que previsiblemente lo demuestre este año.

Samsung sigue casi sin competencia y, aunque Xiaomi presentó el Xiaomi Mi MIX Fold en China en 2021, a nivel internacional aún no tiene ningún modelo. Eso podría cambiar este año si el Xiaomi Mi MIX Fold 2 llega a Europa y otros mercados. O quizás si llega el rumoreado plegable tipo concha.

Pero las noticias de hoy están relacionadas con el sustituto del modelo ya lanzado, y no son noticias irrelevantes.

El primer plegable que se dobla en dos direcciones

Según han podido ver en Xiaomiui, el código fuente del sistema operativo de Xiaomi apunta a que el nuevo plegable será capaz de doblarse hacia fuera, como el resto de los plegables tipo libro, pero también hacia dentro, como lo hacían los primeros modelos plegables de Huawei.

Este plegable en dos direcciones sería posible gracias a una nueva bisagra, que suponemos será similar a la vista en los portátiles que se convierten en una tablet, como algunos modelos de Dell.

¿Vuelve el prototipo?

Otra posibilidad es que el primer prototipo de Xiaomi, visto en un vídeo hace unos años, haya sido pulido lo suficiente como para convertirlo en un aparato comercial. esto sería especialmente llamativo dado que puede expandirse en dos direcciones, modificando su tamaño en tres etapas: cerrado, parcialmente abierto y completamente abierto.

Se espera que este modelo vea la luz a finales de año, pero no hay aún garantías de que no vayamos a tener un nuevo retraso, aunque ahora la competencia es mucho mayor y Xiaomi no tiene tanto margen de maniobra.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan