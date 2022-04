La copia de seguridad de WhatApp es cada vez más importante por un motivo obvio

Tardé bastante en empezar a usar WhatsApp, algo raro dado que en España es casi una religión y, sobre todo, dado mi trabajo. Quizás por él estaba acostumbrado a tener conectividad permanente y la idea de una comunicación asíncrona, como la del correo electrónico, me resultaba más cómoda que la de los mensajes instantáneos.

Pese a eso, cuando empecé a usarlo me di cuenta de que gestionaba mucha información en los chats, desde fotografías de mis sobrinos que no querría perder hasta datos con mis amigos y familiares, comentarios, preguntas, fechas, etc.

Cambiando de móvil cada semana

Al contrario que la gente normal, que cambia de móvil como mucho una vez al año, mi trabajo me obligaba a cambiar de móvil casi cada semana. Eso implicaba una cantidad de tiempo considerable y, por supuesto, hacer copia de seguridad del chat de WhatsApp para importarlo.

Esto es lo último que hacía porque desde que empezaba a realizar la instalación de aplicaciones y su configuración hasta que acababa pasaban horas, y en ese tiempo había chats nuevos.

Muchos amigos, e incluso mi padre, me preguntaban que por qué guardaba la información, por qué no empezaba desde cero. La verdad es que podría haberlo hecho, a costa de perder ciertos datos, presupuestos y demás.

Cada vez es más necesaria la copia de datos de WhatsApp

Esto que me sucedía a mí hace unos años ha empezado a ser común. Cada vez se usa más el WhatsApp para trabajar, y no son pocas las conversaciones con responsables de firmas tecnológicas que tengo por este medio.

Además, aunque alguien tenga un trabajo mucho menos tecnológico, no se libra de esta interacción. Pedir un presupuesto a un fontanero, electricista o albañil, concretar una cita para ver el coche que te quieres comprar, recibir información y enviarla para contratar algún servicio... todo se hace ya por WhatsApp.

No estoy diciendo que no sea posible hacer todo eso por teléfono, o de forma presencial, pero obviamente la comodidad de las partes afecta a esas decisiones.

Es por eso por lo que mucha gente ya no quiere perder sus datos de WhatsApp, y la copia de seguridad cuando cambia de móvil se convierte en algo relevante, lo que a su vez provoca que necesitemos más memoria interna. Mi copia de seguridad tiene un tamaño que rara vez baja de los 10 GB.

WhatsApp necesita mejorar esta característica

Si WhatsApp funcionara como Telegram no habría problema ya que la información estaría en la nube y solo tendríamos que identificarnos en un nuevo aparato, como pasa con el correo electrónico o con Amazon a la hora de comprar.

Sin embargo, el propio diseño de WhatsApp impide esto, pero esperemos que más pronto que tarde la empresa decida mejorar la gestión de datos en la nube. Sobre todo a media que más gente va a enfadarse cuando vea que ha perdido datos por no hacer la copia de seguridad, o vea que no puede acceder a ciertos archivos que tenía en chats de hace tiempo pese a haber hecho la copia.

No creo que esto vaya a ser algo tan importante, al menos por el momento, como para que la gente migre de plataforma, pero si sumamos esto a la adopción de otras plataformas como Discord por parte de los más jóvenes, es posible que WhatsApp tenga más incentivos de los que creemos para mejorar su plataforma.

