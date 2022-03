Un puñetazo en la mesa: así será el Vivo X Fold plegable

Que los plegables son ya parte del presente no es nuevo. Es cierto que es raro ver un terminal con doble pantalla y son muchos los que se sorprenden, como os he contado en alguna ocasión. Pero no quiere esto decir que no haya margen de maniobra, porque la realidad es que ni siquiera Samsung ha llevado las mejores especificaciones de sus móviles a sus terminales plegables.

Parece que será Vivo la primera en hacerlo, porque se conocen algunas de las especificaciones del Vivo X Fold que se anunciará en breve y son de infarto.

Las mejores cámaras, las mejores pantallas...

Este modelo usará el formato libro que hemos visto en terminales como el Samsung Galaxy Z Fold 3, pero lo hará con paneles de mayor resolución.

La pantalla externa será de 6.53 pulgadas y tendrá tecnología OLED, resolución FHD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. Pero lo más llamativo estará en el interior, con un panel de 8 pulgadas y resolución 2K con tecnología LTPO y tasa de refresco de 120 Hz.

Vivo X Fold Alvarez del Vayo

El procesador sería el Snapdragon 8 Gen 1, e iría acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, aunque habría una segunda versión con 512 GB.

La conectividad sería la esperada de un gama alta, con sensor de huellas bajo las pantallas (sí, tendría dos), doble ranura SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Tipo C 3.1, altavoz doble...

Las cámaras serán otro de esos apartados llamativos, con un módulo cuádruple detrás que alojaría un sensor principal de 50 Mpx con estabilización óptica, un gran angular de 48 Mpx y dos sensores para el zoom óptico, uno periscópico de 8 Mpx con 5 aumentos y otro convencional de 2 aumentos con 12 Mpx. No sabemos aún cómo serán las dos cámaras para selfies, la interna y la externa, pero sí que todas estarán realizadas en colaboración con Zeiss.

La versión de Android sería la 12, con Funtouch 12 encima de ella. La batería, de 4500 mAh, se podrá cargar por cable a 80 W o de manera inalámbrica a 50 W. Se especula con que habría una versión con 120 W de carga rápida, quizás de manera similar a lo que ha hecho realme con el realme GT Neo 3.

Como veis, todo un monstruo que seguro que no tiene un precio bajo, pero la realidad es que este tipo de plegables aún no tienen precios lo suficientemente atractivos como para ser masivos. Eso pasará antes con los plegables tipo concha, como el Samsung Galaxy Z Flip 3.

