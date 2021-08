OnlyFans ya tiena aplicación para Android, aunque moderada en el contenido

OFTV es la app de OnlyFans en Android disponible desde hoy mismo que se diferencia en no ofrecer contenido para adultos.

Es decir, que es una app dedicada para contenido moderado sin nada que ver con el contenido con el que el servicio se ha hecho popular. Casi es un antes y después para el servicio que quiere acercarse a otro tipo de usuarios que creen un contenido más 'normal'.

Más de 800 vídeos disponibles ya en OFTV

Así que OFTV se convierte en una app dedicada al público en general que desde su primer día en la Google Play Store ya ofrece hasta más de 800 vídeos de contenido moderado.

OFTV El Androide Libre

Vídeos que cubren todo tipo de categorías como son recetas de cocina, fitness, podcasts, deportes, comedia y mucho más. Como hemos dicho, quiere comenzar a acercar a otro tipo de usuario tanto los que generan como los que consumen contenido.

De hecho, tiene una categoría especial llamada Unlocked en la que se da lugar a creadores de contenido de reconocido prestigio o que son bien populares.

Tim Stokely, CEO de OnlyFans, aclara: "que no hay contenido adulto en OFTV, ya que no está siendo monetizado y no hay un impacto directo a las ganancias de los creadores, por lo que somos capaces finalmente de estar en las tiendas de Android e iOS."

OFTV El Androide Libre

OFTV es un servicio gratuito que no incluye publicidad. Aunque a bien seguro que en un futuro cercano, si la app toma su popularidad, comencemos a ver anuncios y otro tipo de monetización en la app.

Por lo tanto, ya está disponible OnlyFans como OFTV en Android a través de la descarga. Una aparición sorprendente de un servicio muy ligado al contenido para adultos.

Te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan