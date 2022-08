Google quiere acabar con el clickbait, los resultados darán prioridad a resultados "que ayudan"

¿Ha empeorado la búsqueda de Google, respecto a cómo era hace unos años? Es una opinión que cada vez está más extendida en las redes, y la propia Google tiene buena parte de culpa. Al dar prioridad a contenido más llamativo y que ‘gana clicks’, la industria ha virado hacia el llamado ‘clickbait’ en un intento de atraer visitas y, por lo tanto, dinero por publicidad.

No es ningún secreto que páginas como las que estás leyendo sobreviven gracias a los anuncios integrados; y para que estos funcionen, es necesario que más gente entre en la página. ¿Cómo conseguirlo? Hay muchas maneras, pero en los últimos años, el clickbait ha ganado mucho, tal vez demasiado, peso.

Google ahora va contra el clickbait

El ‘clickbait’ es el acto de atraer audiencia usando contenido fuera de contexto, sensacionalista o directamente engañoso. Es de esas cosas que reconoces en cuanto las ves, aunque en muchas ocasiones, el atractivo sea demasiado grande como para no pulsar en el enlace. Es precisamente por eso que tiene tanto éxito, porque la mayoría de los internautas no puede vencer a su curiosidad.

Si alguien que trabaja en la industria del contenido online te dice que nunca ha usado clickbait, está mintiendo. Todos hemos publicado titulares ‘gancho’ alguna vez, básicamente porque no tenemos remedio; si la competencia lo hace, es difícil justificar no hacerlo cuando las visitas no llegan. Y si no llegan, es porque Google decide que no deben llegar.

Por eso, la única solución al problema del clickbait es que Google decida no seguir este ridículo juego, y ahora, aparecen los primeros indicios de que puede cambiar las cosas. En una publicación oficial, la compañía ha anunciado una actualización de los algoritmos del buscador de Google que darán menos importancia al contenido considerado como ‘clickbait’.

El objetivo, según Google, es ofrecer contenido útil en los resultados, y para ello, dividirá las páginas como “útiles” o “no útiles”. Esta será una nueva métrica que los algoritmos usarán para ordenar los resultados cada vez que hagamos una nueva búsqueda, aunque no será la única; sólo se suma a otros aspectos que se tienen en cuenta.

Ahora bien, ¿qué es lo que se considera “útil”? Google ha dado algunas pistas, que indican que dará prioridad a contenido que demuestre que ha sido probado de primera mano, y que la página está compuesta de expertos del tema en cuestión. También mejorarán los resultados de páginas que tengan un propósito principal, frente a las que tratan de todo. Cuando alguien termine de leer el contenido, debería sentir que ha aprendido algo.

Está por ver cómo afectará este cambio a los resultados de Google. Por el momento, la actualización llegará a los resultados de habla inglesa a lo largo de las próximas semanas, y para el resto de idiomas llegará más tarde.

