Premios Nacionales: de cuotas y polémicas

El bosque y el árbol

Luis Antonio de Villena. Poeta y crítico literario. Último libro: Brines, la vida secreta de los versos (Renacimiento, 2023).

En España hay muchos premios literarios, tanto estatales (en las diversas autonomías) como municipales que editan editoriales comerciales. Muchos apenas tienen prestigio –palabra que casi ni suena– sino que hay poetas, por ejemplo, que los utilizan para, vía premio, publicar su libro. De ahí la broma con no escasa verdad: tiene mérito mayor publicar un libro sin premio que con premio… Pero vayamos a los Nacionales. Quedan de lado, más nítidos, los de veras grandes: Cervantes y Reina Sofía de poesía iberoamericana. Aunque el segundo incluye el portugués, son premios básicamente para autores en español y más a una trayectoria que a un libro. Mejor, por tanto.

Cada lengua —aunque a veces se aproximen— comporta una historia y una tradición literaria, por eso cada lengua debe tener sus propios premios, aunque todos sean españoles. Hay Premios Nacionales de Narrativa, Ensayo, Poesía, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil. Aunque estos premios ya unen (no acertadamente) todas las lenguas del Estado, hay además otros premios autonómicos, verbigracia el Premio de las Letras Valencianas. La sensación es que un bosque tupidísimo debe hacer muy difícil apreciar el árbol, cada árbol. El jurado de los Premios Nacionales debe incorporar a miembros de las academias gallega, catalana y vasca. ¿Me parece mal? En absoluto. Mal no, confuso mucho. Pues cabe la pregunta, ¿y qué votará, por ejemplo, el representante de la academia gallega sino a un autor/a gallego? Me resulta muy evidente que cada lengua de España debe tener sus premios correspondientes, y siendo Premio Nacional en catalán, verbigracia, normalmente eclipsará o eliminará los premios meramente autonómicos.

Estos confusos premios nacionales plurilingües tienen un trasfondo o paraguas político mucho más que estrictamente literario

No se escapa a casi nadie que estos confusos premios nacionales plurilingües tienen un trasfondo o paraguas político mucho más que estrictamente literario. Como usar “castellano” por “español” es algo político y no filológico. Hay español y hay lenguas escritas y habladas en España, se diferencia bien. El primero que mencionó lo político en estos premios fue Javier Marías, quien al rechazar en 2012 el Premio Nacional de Narrativa por Los enamoramientos dijo que no le gustaba quedar como “favorecido por este o aquel Gobierno”. Su gran éxito internacional le permitía la renuncia. Sin dejar de representar la España plural, no mezclen lenguas con sus tradiciones y trayectorias respectivas.

Además, se dice (y se ve) que los Premios Nacionales se apuntan al feminismo fuerte. El de poesía lleva seis años consecutivos ganado por mujeres, desde Antònia Vicens, en catalán, a la reciente Yolanda Castaño en gallego. Lenguas y feminismo se entrelazan. El feminismo tiene mucha razón de ser –como debiera cuidarse la premiabilidad de gays y lesbianas visibles– pero estar a favor del feminismo (pienso en Rosa Chacel o María Zambrano, excelsas) no tiene nada que ver con estar a favor de las cuotas –mujeres solo por serlo– ni de un feminismo machista por casi agresivo. La mujer en igualdad y empuje, pero por categoría, no por equilibrio numérico. Replantearse los Premios Nacionales con razón paritaria y sin mezcla de raíz política. Como en la atmósfera, en estos Premios hay cambio climático excesivo.