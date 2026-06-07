'Papel de arroz', de Bernardita Maldonado: palabras muy vivas para hablar de la muerte

Este nuevo libro de la poeta Bernardita Maldonado (Loja, Ecuador, aunque instalada en Valencia desde hace años) brota de un doble sismo: el terremoto de magnitud 7.2 que el 7 de diciembre de 1970, cuando tenía cinco años, asoló Loja y otras ciudades y pueblos en la frontera entre Ecuador y Perú; y la muerte, esa misma noche, de un hermano que no pudo nacer y terminó en el limbo de los recuerdos dolientes, pero también extrañamente incorpóreos (“El terremoto nos dejó sin casa y a ti sin cuerpo donde morir, donde morar”).

Papel de arroz Portada de 'Papel de arroz' Bernardita Maldonado Candaya, 2026

122 páginas. 15 €

El “papel de arroz” que da título al conjunto arropa al niño muerto en su caja, pero es también el velo traslúcido –la “lámina finísima”– que encarna el paso del tiempo, la distancia “que separa la muerte de la vida”.

Dividido en cinco secciones (que se corresponden, significativamente, con las cinco fases de la anamnesis clínica), el libro toma este doble desastre como base para una reconstrucción minuciosa del paisaje y la vida familiares, esos parajes andinos de “cerros con casitas / y aleros que trepan y trepanan” que son el telón de fondo donde Maldonado ejerce su labor de rescate.

Las palabras cobran pronto una tensión expresionista que abre grietas para la iluminación y el verso sentencioso, capaz al mismo tiempo de cerrar el verso y abrir su sentido. Lo primero que advierte el lector es la vitalidad de la escritura, su maña para convocar imágenes en aluvión: “A cada vuelta caen fragmentos de fotogramas por la fontanela nunca del todo cerrada”.

La sección final, “Puntos Jonbar”, nos alerta sobre el propósito real del libro: instalarse en ese punto del tiempo donde todo se quebró sin remedio y concebir otro resultado, otra historia. Una historia que debe ser por fuerza comunitaria, una red de vínculos y emociones compartidas. “No se puede hablar de muerte con palabras muertas”, remacha. Las de estas páginas están muy vivas.