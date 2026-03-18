Marie Curie, Sigmund Freud y Joaquín Sabina: tres vidas apasionantes contadas en viñetas

Abiertamente o de manera sutil, “el amor que mueve el sol y las demás estrellas” (Dante) apenas se esconde en trayectorias y personalidades tan distintas como las de Marie Curie, la única mujer galardonada con el Premio Nobel en dos disciplinas diferentes; Sigmund Freud, experto en bucear en los secretos de la psique de seres atormentados, a menudo por culpa de deseos insatisfechos, y, finalmente, Joaquín Sabina, poeta de esos “amores que matan” y nunca mueren. De eso, de amor, de pasión y de deseo tratan en parte estas espléndidas novelas gráficas que evidencian el asombroso nivel actual del género.

Marie Curie Alice Milani Traducción de Blanca Gago

Nórdica, 2026

224 páginas. 25 €

Dos páginas manuscritas de Marie Sklodowska-Curie abren Marie Curie (Nórdica), álbum a color y de línea clara en el que la autora e ilustradora italiana Alice Milani (Pisa, 1986) recorre la vida de la científica de origen polaco desde que llega a París para estudiar en La Sorbona hasta que descubre el radio y el polonio. Marie, de la que Rosa Montero explica en La ridícula idea de no volver a verte que se “enamoró como una becerra” de Pierre Curie, hizo de su trabajo una declaración de amor y una reivindicación insuperable del papel de la mujer en la ciencia.

Freud. Cuando llegue el momento Suzanne Leclair / William Roy Traducción de Daniel E. Sanzol

Altamarea, 2026

136 páginas. 24,90 €

La psicoanalista Suzanne Leclair (Shawinigan, Canadá, 1954) y el ilustrador William Roy (1985) abordan, en cambio, en Freud. Cuando llegue el momento (Altamarea) los años finales del padre del psicoanálisis. Las viñetas en blanco y negro y en rojo sangre, de inusitada fuerza, acentúan la oscuridad de unos años terribles para el protagonista de esta biografía que arranca en 1923, cuando le detectaron un cáncer provocado por su adicción al tabaco y que terminan con su muerte el 23 de septiembre de 1939. Entre medias, operaciones a vida o muerte, el exilio, consejos a su hija Anna para que lidie con las enfermedades del alma, causadas tan a menudo por el mal amor, y violencia, mucha, desatada violencia nazi y totalitaria que arrasaba Europa.

Joaquín Sabina. Pasión y vida Kike Babas / Kike Turrón Bao Bilbao, 2025

224 páginas. 35 €

Con todo, si hay una biografía gráfica que canta al amor esa es Joaquín Sabina. Pasión y vida, de Kike Babas y Kike Turrón (Bao Bilbao), de la que su protagonista ha afirmado: “Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras”. Minucioso, detallista y divertido, el álbum nos lleva a la infancia del poeta de Úbeda, visita sus años universitarios en la Universidad de Granada y su exilio en Londres, y se detiene en sus éxitos en la mítica Mandrágora, con Javier Krahe y Alberto Pérez, o en su triunfo como cantante en solitario, con composiciones que ya son himnos en todo el mundo hispano. Sí, aunque algunos amores hayan durado “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks” y sigamos sin saber quién nos ha robado el mes de abril, leyendo este volumen pueden darnos “las 10 y las 11, las 12 y la 1...” sin perder el interés por un personaje excepcional.