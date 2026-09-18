Los libros más vendidos: 18 de septiembre de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Ficción

Cubierta de 'Pajaritos preñados'. Anagrama

1. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)

Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

3. La inquilina

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 52

5. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 45

6. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39

7. Hija del cielo

Rodrigo Cortés / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Lázár

Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El falsificador

Rafael Tarradas / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

10. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 15

11. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

12. Bajo el cielo infernal

Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22

14. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 91

15. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

16. La hija del joyero

Inma Aguilera / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

17. Yo que te he querido tanto

Recchia Roberta / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10

19. Panza de burro

Andrea Abreu / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

20. Una tumba en Al Ándalus

Lorenzo G. Acebedo / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

No ficción

Cubierta de 'Fantasma'. Alfaguara

1. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Adolescencia

Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15

4. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 229

5. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

6. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16

7. El pastor y los lobos

Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 249

9. Breve historia herética de la Música Clásica

Alessandro Baricco / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15

11. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 73

12. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17

13. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18

14. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

15. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 62

16. El ángel de la Inteligencia Artificial

Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

17. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 48

18. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 19

19. El acto de crear

Rick Rubin / Diana / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

20. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 67

Fuente: Todostuslibros.com