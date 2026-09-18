Los libros más vendidos: 18 de septiembre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
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Ficción
1. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)
Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
3. La inquilina
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 52
5. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 45
6. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39
7. Hija del cielo
Rodrigo Cortés / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Lázár
Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El falsificador
Rafael Tarradas / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
10. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 15
11. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
12. Bajo el cielo infernal
Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22
14. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 91
15. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
16. La hija del joyero
Inma Aguilera / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
17. Yo que te he querido tanto
Recchia Roberta / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10
19. Panza de burro
Andrea Abreu / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
20. Una tumba en Al Ándalus
Lorenzo G. Acebedo / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Adolescencia
Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15
4. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 229
5. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10
6. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16
7. El pastor y los lobos
Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 249
9. Breve historia herética de la Música Clásica
Alessandro Baricco / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15
11. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 73
12. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17
13. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18
14. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
15. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 62
16. El ángel de la Inteligencia Artificial
Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
17. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 48
18. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 19
19. El acto de crear
Rick Rubin / Diana / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
20. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 67
Fuente: Todostuslibros.com