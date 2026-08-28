Los libros más vendidos: 28 de agosto de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía .

Ficción

Portada de 'Comerás flores'. Libros del Asteroide

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 49

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 42

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 36

4. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12

5. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

6. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 19

7. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 88

8. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 98

9. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

10. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24

11. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

12. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

13. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

14. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

15. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

16. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

17. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 23

18. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56

19. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

20. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

No ficción

Portada de 'Mujeres elegantes'. Lumen

1. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

2. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12

3. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13

4. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 16

5. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 226

6. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 16

7. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 246

8. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 14

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 59

10. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 26

11. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15

12. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 45

13. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 70

14. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 64

15. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

16. El club de las modernas

Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

17. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

18. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

19. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 216

20. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15

Poesía

Cubierta de la 'Odisea'. Austral

1. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11

2. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

3. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 23

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 174

5. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 25

6. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

7. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

8. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

9. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 212

10. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

11. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

12. Sonetos del amor oscuro

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

14. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22

15. Descripció del món

Martí Sales / Godall Edicions / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

16. Devociones

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18

17. Poeta en Nueva York

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 131

19. Sonetos del amor oscuro

Federico García Lorca / Alvarellos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

Infantil y juvenil

Portada de 'Binding 13'. Crossbooks

1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 108

2. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 50

3. Boni vs. Mono en puerco y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 228

5. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 22

6. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

7. Me llamo Goa 1

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 16

8. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 28

9. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12

10. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 18

11. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15

12. Casa de cielo y aliento (edición especial limitada) (Ciudad Medialuna 2)

Varios autores / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53

14. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

15. Luna

Antonio Rubio / Kalandraka / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 85

17. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 94

18. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 57

19. Magic Animals. El poder del amuleto

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

20. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

Bolsillo

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'. AdN

1. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 114

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 153

3. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11

4. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

5. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 66

6. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 22

7. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 142

8. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

9. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 13

10. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

11. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14

12. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

13. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

14. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 51

15. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17

16. Tras la puerta

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

17. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 11

18. La trenza

Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8

19. El adversario

Emmanuel Carrère / Anagrama Colección Compactos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8

Cómic

Cubierta de 'El viaje', de Paco Roca. Astiberri

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

2. Biblioteca Marvel. Los 4 Fantásticos 19

Jack Kirby / Stan Lee / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Frieren 15

Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

4. Berserk Master Edition 1

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

5. Batman/Superman: World's Finest 5

Mark Waid / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Predicador 3

Garth Ennis / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 37

8. Mujina Into The Deep 5

Inio Asano / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

9. John Constantine Hellblazer 14

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8