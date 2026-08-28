Los libros más vendidos: 28 de agosto de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 49
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 42
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 36
4. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12
5. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
6. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 19
7. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 88
8. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 98
9. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
10. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24
11. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
12. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
13. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
14. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
15. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
16. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
17. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 23
18. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56
19. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
20. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
No ficción
1. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
2. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12
3. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13
4. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 16
5. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 226
6. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 16
7. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 246
8. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 14
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 59
10. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 26
11. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15
12. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 45
13. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 70
14. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 64
15. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
16. El club de las modernas
Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
17. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
18. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
19. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 216
20. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15
Poesía
1. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11
2. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
3. Odisea (cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 23
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 174
5. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 25
6. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
7. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
8. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
9. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 212
10. Odisea
Homero / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
11. Odisea
Homero / Cátedra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
12. Sonetos del amor oscuro
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
14. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22
15. Descripció del món
Martí Sales / Godall Edicions / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
16. Devociones
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18
17. Poeta en Nueva York
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 131
19. Sonetos del amor oscuro
Federico García Lorca / Alvarellos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
Infantil y juvenil
1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 108
2. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 50
3. Boni vs. Mono en puerco y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 228
5. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 22
6. Heartstopper 6. Entrelazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
7. Me llamo Goa 1
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 16
8. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 28
9. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12
10. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 18
11. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15
12. Casa de cielo y aliento (edición especial limitada) (Ciudad Medialuna 2)
Varios autores / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53
14. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
15. Luna
Antonio Rubio / Kalandraka / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 85
17. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 94
18. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 57
19. Magic Animals. El poder del amuleto
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
20. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
Bolsillo
1. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 114
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 153
3. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11
4. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
5. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 66
6. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 22
7. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 142
8. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
9. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 13
10. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
11. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14
12. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
13. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
14. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 51
15. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17
16. Tras la puerta
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
17. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 11
18. La trenza
Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8
19. El adversario
Emmanuel Carrère / Anagrama Colección Compactos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12
2. Biblioteca Marvel. Los 4 Fantásticos 19
Jack Kirby / Stan Lee / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Frieren 15
Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
4. Berserk Master Edition 1
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
5. Batman/Superman: World's Finest 5
Mark Waid / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Predicador 3
Garth Ennis / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 37
8. Mujina Into The Deep 5
Inio Asano / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
9. John Constantine Hellblazer 14
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8