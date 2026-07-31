Los libros más vendidos: 31 de julio de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 45

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 32

4. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11

5. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15

6. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 84

7. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

8. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20

9. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

10. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9

11. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 20

12. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

13. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

14. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 20

15. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 96

16. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

17. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

18. La piel hembra

Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

19. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

20. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

No ficción

Portada de 'La respuesta' Lumen

1. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

3. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12

4. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

5. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 242

6. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

7. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 67

8. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11

9. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 41

10. Libre. El desafío de crecer en el fin de la...

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

11. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12

12. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

13. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

14. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

15. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

16. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

17. El club de las modernas

Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

18. La vacuna contra las adicciones

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 60

20. El cielo y las ruinas. Guerra, Fascismo y...

Juan Andrade / Akal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Poesía

Portada de 'El rayo que no cesa'

1. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

2. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 21

5. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 18

6. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 170

8. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

9. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

10. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 209

11. Se canta lo que se pierde

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10

12. El don de la tristeza

Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

13. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29

15. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 28

16. Divina Comedia

Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

17. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

18. Devociones

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

19. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 129

20. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

Infantil y juvenil

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'. Crossbooks

1. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 224

3. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

4. Fuego y metal 2. Light Wielder

Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

5. La deliciosa tortura de amar a tu peor enemigo

Brigitte Knightley / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 24

7. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

8. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 104

9. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

10. El gato número 13 (Colegio de poderes...)

César Mallorquí / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

11. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 91

12. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia

AlesGF / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. ¡No puedo más, Goa! Me llamo Goa 11

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

14. Me llamo Goa 1

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

15. El conjuro mágico (Colegio de poderes...)

César Mallorquí / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7

17. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53

18. El viajero del tiempo (Colegio de poderes...)

César Mallorquí / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 46

20. Magic Animals. El poder del amuleto

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

Bolsillo

Cubierta de 'La paciente silenciosa'. Debolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 149

2. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18

4. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25

5. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

6. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

7. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 110

8. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

9. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13

10. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

11. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

12. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16

13. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

14. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

15. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 62

16. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

17. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

18. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9

19. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

20. El canto de los grillos

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

Cómic

Cubierta de 'Berserk Master Edition 01'. Panini

1. Berserk Master Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Carl el mazmorrero. La novela gráfica

Varios autores / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

3. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

4. Dorohedoro 01. Integral

Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. One Piece nº 113

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

6. Dan Da Dan 21

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

7. Nana 7.8

Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Nausicaä del Valle del Viento 6

Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

9. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 33

10. Blake y Mortimer 31. La amenaza Atlante

Peter van Dongen / Yves Sente / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).