Los libros más vendidos: 31 de julio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 45
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 32
4. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11
5. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15
6. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 84
7. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
8. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20
9. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
10. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9
11. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 20
12. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
13. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
14. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 20
15. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 96
16. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
17. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
18. La piel hembra
Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
19. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
20. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
No ficción
1. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10
3. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12
4. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
5. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 242
6. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
7. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 67
8. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11
9. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 41
10. Libre. El desafío de crecer en el fin de la...
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
11. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12
12. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
13. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
14. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
15. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
16. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
17. El club de las modernas
Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
18. La vacuna contra las adicciones
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
19. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 60
20. El cielo y las ruinas. Guerra, Fascismo y...
Juan Andrade / Akal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Poesía
1. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
2. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 21
5. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 18
6. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 170
8. Odisea (cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
9. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
10. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 209
11. Se canta lo que se pierde
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10
12. El don de la tristeza
Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
13. Odisea
Homero / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29
15. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 28
16. Divina Comedia
Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
17. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
18. Devociones
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17
19. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 129
20. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
Infantil y juvenil
1. Heartstopper 6. Entrelazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 224
3. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
4. Fuego y metal 2. Light Wielder
Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
5. La deliciosa tortura de amar a tu peor enemigo
Brigitte Knightley / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 24
7. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
8. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 104
9. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
10. El gato número 13 (Colegio de poderes...)
César Mallorquí / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
11. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 91
12. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia
AlesGF / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. ¡No puedo más, Goa! Me llamo Goa 11
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
14. Me llamo Goa 1
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
15. El conjuro mágico (Colegio de poderes...)
César Mallorquí / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7
17. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53
18. El viajero del tiempo (Colegio de poderes...)
César Mallorquí / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 46
20. Magic Animals. El poder del amuleto
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 149
2. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18
4. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25
5. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
6. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
7. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 110
8. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
9. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13
10. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
11. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
12. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16
13. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
14. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
15. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 62
16. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
17. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
18. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9
19. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
20. El canto de los grillos
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
Cómic
1. Berserk Master Edition 01
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Carl el mazmorrero. La novela gráfica
Varios autores / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
3. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
4. Dorohedoro 01. Integral
Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. One Piece nº 113
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
6. Dan Da Dan 21
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
7. Nana 7.8
Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Nausicaä del Valle del Viento 6
Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
9. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 33
10. Blake y Mortimer 31. La amenaza Atlante
Peter van Dongen / Yves Sente / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).