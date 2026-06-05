Los libros más vendidos: 5 de junio de 2026

Los libros más vendidos en Ficción, No Ficción y Poesía.

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Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 37

2. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

3. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 24

5. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 30

6. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12

7. La balada de los dragones

Sarah A. Parker / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14

9. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

10. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13

11. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 76

12. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

13. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

14. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16

15. El detalle

Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

16. A oscuras

Thomas Pynchon / Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

17. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11

18. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

19. Querida Debbie

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

20. Lo inesperado

Pedro Simón / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

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No ficción

Portada de 'La respuesta'

1. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

2. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

4. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

5. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

6. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16

7. El periódico de la democracia

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

10. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 234

11. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

12. Rasputín

Antony Beevor / Crítica / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

13. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 14

14. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 33

15. No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido

Ian Gibson / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 59

17. El tao de la guerra

Pedro Baños / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11

19. Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato

Varios autores / Libros del K.O. / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

20. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

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Poesía

Portada de 'Vida insecta'

1. Vida insecta

Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

2. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

4. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Vengo de ver

Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 201

7. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11

8. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10

9. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

10. Baluarte

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Me he fumado la vida. Antología poética

Ángel Guinda / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 61

13. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15

14. Obra reunida

Arthur Rimbaud / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

15. La extracción de la piedra de la locura

Alejandra Pizarnik / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

17. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

18. El don de la tristeza

Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

19. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

20. Sinceramente

Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

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Infantil y juvenil

Portada de 'Culpa vuestra'

1. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. El caballero y la polilla

Rachel Gillig / Hidra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

4. Los cinco besos de la luna

Miriam Mosquera / Faeris / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

5. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13

6. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

7. KPop Demon Hunters: la película en viñetas

Netflix / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

8. El Principito (ed. MinaLima)

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

9. Oscura es la llama

Alba Zamora / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 49

11. Minecraft. Diario de un aldeano pringao

Cube Kid / Planeta Junior / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 96

13. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

14. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 14

16. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23

Sally Rippin/Mar Benegas / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

17. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 216

18. 31 días para enamorarte

Sophie Jomain / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Lightfall. Un lugar entre mundos

Tim Probert / Harper Kids / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

20. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

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Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

4. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 102

5. La leyenda del ladrón

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

6. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 54

7. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

8. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12

9. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 141

10. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

11. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

13. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Las tres heridas

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. De ratones y hombres

John Steinbeck / Edhasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

16. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

17. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 140

18. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 21

19. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 45

20. El desierto de los tártaros

Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

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Cómic

Portada de 'Los diarios de la boticaria 14'

1. Los diarios de la boticaria n.º 14 (Ed. Especial)

Nekokurage / Hyuganatsu / Devir / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Nana nº 07/07

Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Kagurabachi nº 04

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. Solo Leveling 14

Chugong / Norma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

5. Patrulla-X 11. Biblioteca Marvel

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Gachiakuta 15

Kei Urana / Norma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

7. Haikyû!! nº 40

Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El mercenario. Integral 1

Vicente Segrelles / Norma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

9. John Constantine: Hellblazer 11

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Tras la pista de Blueberry

Varios autores / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).