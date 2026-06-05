Los libros más vendidos: 5 de junio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los libros más esperados de junio: Delphine de Vigan, Mary Beard y Mathias Enard
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 37
2. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
3. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 24
5. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 30
6. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12
7. La balada de los dragones
Sarah A. Parker / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14
9. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
10. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13
11. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 76
12. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
13. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
14. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16
15. El detalle
Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
16. A oscuras
Thomas Pynchon / Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
17. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11
18. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
19. Querida Debbie
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
20. Lo inesperado
Pedro Simón / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
No ficción
1. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
2. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
4. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
5. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
6. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16
7. El periódico de la democracia
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
8. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
10. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 234
11. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
12. Rasputín
Antony Beevor / Crítica / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
13. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 14
14. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 33
15. No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido
Ian Gibson / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 59
17. El tao de la guerra
Pedro Baños / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11
19. Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato
Varios autores / Libros del K.O. / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
20. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
Poesía
1. Vida insecta
Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
2. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
4. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Vengo de ver
Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 201
7. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11
8. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10
9. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
10. Baluarte
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Me he fumado la vida. Antología poética
Ángel Guinda / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 61
13. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15
14. Obra reunida
Arthur Rimbaud / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
15. La extracción de la piedra de la locura
Alejandra Pizarnik / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
17. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
18. El don de la tristeza
Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
19. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
20. Sinceramente
Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
Infantil y juvenil
1. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. El caballero y la polilla
Rachel Gillig / Hidra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
4. Los cinco besos de la luna
Miriam Mosquera / Faeris / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
5. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13
6. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
7. KPop Demon Hunters: la película en viñetas
Netflix / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
8. El Principito (ed. MinaLima)
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
9. Oscura es la llama
Alba Zamora / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 49
11. Minecraft. Diario de un aldeano pringao
Cube Kid / Planeta Junior / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 96
13. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
14. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 14
16. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23
Sally Rippin/Mar Benegas / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
17. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 216
18. 31 días para enamorarte
Sophie Jomain / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Lightfall. Un lugar entre mundos
Tim Probert / Harper Kids / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
20. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
4. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 102
5. La leyenda del ladrón
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
6. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 54
7. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
8. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12
9. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 141
10. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
11. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
13. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Las tres heridas
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. De ratones y hombres
John Steinbeck / Edhasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
16. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
17. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 140
18. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 21
19. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 45
20. El desierto de los tártaros
Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
Cómic
1. Los diarios de la boticaria n.º 14 (Ed. Especial)
Nekokurage / Hyuganatsu / Devir / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Nana nº 07/07
Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Kagurabachi nº 04
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. Solo Leveling 14
Chugong / Norma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
5. Patrulla-X 11. Biblioteca Marvel
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Gachiakuta 15
Kei Urana / Norma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
7. Haikyû!! nº 40
Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El mercenario. Integral 1
Vicente Segrelles / Norma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
9. John Constantine: Hellblazer 11
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Tras la pista de Blueberry
Varios autores / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).