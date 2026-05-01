Los libros más vendidos de la semana en Ficción, No Ficción y Poesía

Los libros más vendidos: 1 de mayo de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.

Más información: Sant Jordi conquista las calles: cincuenta novedades recomendadas para el Día del Libro

El Cultural
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

Portada 'La intriga del funeral inconveniente'

1. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 32

3. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

5. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

6. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25

7. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19

8. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

9. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

10. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 71

11. Nunca estuviste solo

Albert Espinosa / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

13. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

14. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 72

15. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 92

16. La mejor edad

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16

18. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

19. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11

20. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

No ficción

Portada de 'Alzar el duelo'

1. Alzar el duelo

Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

2. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

3. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

4. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

5. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 44

6. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28

7. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Me crie como un fascista

Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

9. La palabra mágica

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

10. La sociedad del cansancio

Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 54

11. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 56

12. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 229

13. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Atlas mitológico de Grecia

Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

15. Un metro cuadrado

Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

16. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

17. Honrar la vida

Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

18. ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante

Ramón Vallès / GeoPlaneta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. El cerebro en danza

Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

20. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

Poesía

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Roma ardiendo y tú bailando

Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

3. Mientras duela

Defreds / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

5. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 196

6. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 158

7. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

8. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

9. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

10. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

11. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 19

12. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 34

13. Poemas

Emily Dickinson / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Sonetos a Orfeo

Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

15. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

16. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

17. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 122

18. Cada uno es mucha gente

Pablo García Casado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Poesía para principiantes

Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

20. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española

Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4

Infantil y juvenil

Portada de 'KPop Demon Hunters. ¡Por los fans!'

1. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

2. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

3. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

4. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

5. El Principito

Antoine de Saint‑Exupéry / Duomo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

6. ¡Vaya lío, Goa!

Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

7. KPop Demon Hunters: la novela oficial

Netflix / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

8. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 81

9. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 211

10. El Principito

Antoine de Saint‑Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 454

11. La dama del alba

Alejandro Casona / Vicens Vives / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

12. Yo voy conmigo

Raquel Díaz Reguera / NubeOcho / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 91

14. KPop Demon Hunters: mi diario golden

Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. El Rulas y el gran concurso de youtubers

Animalize 21 / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Osito Tito. ¡Buenas noches!

Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

17. Anna Kadabra 1. El Club de la Luna Llena

Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55

18. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

19. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

20. Solo Leveling 13

Chugong / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

Bolsillo

Portada de 'Distracción'

1. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 97

3. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 16

4. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

5. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

6. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

7. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 136

8. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

9. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39

10. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 37

11. El pozo de la ascensión

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

12. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11

13. El héroe de las eras

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

14. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 49

15. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

16. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12

17. Viento y verdad

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

18. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 40

19. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8

20. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 135

Cómic

Portada de 'Vinland Saga 29'

1. Vinland Saga n.º 29

Makoto Yukimura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. España partida en dos

Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. El asombroso Spiderman 16 (Biblioteca Marvel)

Stan Lee / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. One Piece nº 13 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

5. Batman/Superman: World's Finest 04

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Peter Parker, el espectacular Spiderman 03

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Dragon Ball Super n.º 24

Akira Toriyama / Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

8. Los vengadores 13 (Biblioteca Marvel)

Roy Thomas / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

9. El viejo Logan 05: Días de furia

Ed Brisson / Mike Deodato Jr. / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Nausicaä del Valle del Viento 5

Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).