Los libros más vendidos: 1 de mayo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 32
3. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
5. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
6. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25
7. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19
8. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
9. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
10. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 71
11. Nunca estuviste solo
Albert Espinosa / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
13. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9
14. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 72
15. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 92
16. La mejor edad
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16
18. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
19. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11
20. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
No ficción
1. Alzar el duelo
Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
2. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
3. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
4. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
5. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 44
6. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28
7. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Me crie como un fascista
Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
9. La palabra mágica
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
10. La sociedad del cansancio
Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 54
11. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 56
12. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 229
13. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Atlas mitológico de Grecia
Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
15. Un metro cuadrado
Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
16. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
17. Honrar la vida
Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
18. ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante
Ramón Vallès / GeoPlaneta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. El cerebro en danza
Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
20. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Roma ardiendo y tú bailando
Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
3. Mientras duela
Defreds / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
5. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 196
6. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 158
7. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
8. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
9. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
10. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
11. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 19
12. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 34
13. Poemas
Emily Dickinson / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
15. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
16. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
17. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 122
18. Cada uno es mucha gente
Pablo García Casado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Poesía para principiantes
Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
20. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española
Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
Infantil y juvenil
1. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
2. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
3. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
4. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
5. El Principito
Antoine de Saint‑Exupéry / Duomo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
6. ¡Vaya lío, Goa!
Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
7. KPop Demon Hunters: la novela oficial
Netflix / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
8. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 81
9. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 211
10. El Principito
Antoine de Saint‑Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 454
11. La dama del alba
Alejandro Casona / Vicens Vives / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
12. Yo voy conmigo
Raquel Díaz Reguera / NubeOcho / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 91
14. KPop Demon Hunters: mi diario golden
Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. El Rulas y el gran concurso de youtubers
Animalize 21 / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Osito Tito. ¡Buenas noches!
Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
17. Anna Kadabra 1. El Club de la Luna Llena
Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55
18. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
19. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
20. Solo Leveling 13
Chugong / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
Bolsillo
1. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 97
3. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 16
4. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
5. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
6. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
7. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 136
8. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
9. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39
10. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 37
11. El pozo de la ascensión
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
12. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11
13. El héroe de las eras
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
14. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 49
15. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
16. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12
17. Viento y verdad
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
18. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 40
19. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8
20. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 135
Cómic
1. Vinland Saga n.º 29
Makoto Yukimura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. España partida en dos
Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. El asombroso Spiderman 16 (Biblioteca Marvel)
Stan Lee / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. One Piece nº 13 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
5. Batman/Superman: World's Finest 04
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Peter Parker, el espectacular Spiderman 03
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Dragon Ball Super n.º 24
Akira Toriyama / Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
8. Los vengadores 13 (Biblioteca Marvel)
Roy Thomas / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
9. El viejo Logan 05: Días de furia
Ed Brisson / Mike Deodato Jr. / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Nausicaä del Valle del Viento 5
Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).