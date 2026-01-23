Los libros más vendidos: 23 de enero de 2026

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 57

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 18

3. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 79

4. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18

5. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

6. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

7. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

8. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

9. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15

10. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 19

12. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 46

13. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 40

15. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

16. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 36

17. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

18. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11

19. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

20. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

No ficción

Planeta

1. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15

3. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

4. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 40

5. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 42

6. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

7. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 30

8. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 36

9. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 19

10. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 215

11. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12

12. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13

13. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8

14. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 16

15. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

16. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

17. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

18. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8

19. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8

20. Morante, punto y aparte

Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 144

2. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 183

3. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

4. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 120

5. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

6. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

7. Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

8. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 15

9. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 90

10. Divina comedia liberada. Infierno

Dante Alighieri / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24

11. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 122

12. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

13. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

14. Armonía y estrago

Manuel Moreno Díaz / Renacimiento / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

16. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25

17. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 59

18. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

19. Balada

Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

20. Verano eterno

Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 198

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 67

4. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

5. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

6. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13

7. Guinness World Records 2026

Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

8. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

9. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 31

10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 77

11. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 84

12. Animalize 21 y el misterio en el zoo

Animalize21 / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

13. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

14. Emma Spark, la veterinaria de las criaturas mágicas

Abi Elphinstone / Gribaudo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Magic Animals. La senda de los volcanes

Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

16. Magic Animals. El poder del amuleto

Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 451

18. El príncipe cruel

Holly Black / Hidra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

19. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12

20. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

Bolsillo

1. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 122

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 83

4. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

5. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17

6. El cuco de cristal

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

7. Un matrimonio perfecto

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El hijo olvidado

Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

9. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36

10. Gente que conocemos en vacaciones

Emily Henry / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 122

13. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 28

14. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 55

15. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 46

16. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 35

17. Orgullo y prejuicio

Jane Austen / Austral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

18. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

19. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 18

20. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

Otros libros

1. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 208

3. Hábitos atómicos en acción

James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 207

5. La cocina casera de Enrique Sánchez

Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

6. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10

7. El inversor inteligente

Benjamin Graham / Deusto / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

8. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

9. Madera de líder

Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

10. Guía del cielo 2026

Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).