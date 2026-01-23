Los libros más vendidos: 23 de enero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 57
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 18
3. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 79
4. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18
5. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
6. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
7. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
8. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
9. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15
10. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 19
12. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 46
13. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 40
15. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
16. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 36
17. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
18. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11
19. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
20. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
No ficción
1. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15
3. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
4. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 40
5. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 42
6. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
7. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 30
8. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 36
9. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 19
10. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 215
11. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12
12. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13
13. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8
14. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 16
15. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
16. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
17. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
18. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8
19. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8
20. Morante, punto y aparte
Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 144
2. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 183
3. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
4. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 120
5. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
6. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
7. Guardé el anochecer en el cajón
Han Kang / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9
8. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 15
9. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 90
10. Divina comedia liberada. Infierno
Dante Alighieri / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24
11. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 122
12. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
13. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
14. Armonía y estrago
Manuel Moreno Díaz / Renacimiento / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
16. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25
17. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 59
18. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
19. Balada
Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
20. Verano eterno
Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 198
3. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 67
4. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
5. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
6. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13
7. Guinness World Records 2026
Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
8. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12
9. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 31
10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 77
11. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 84
12. Animalize 21 y el misterio en el zoo
Animalize21 / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
13. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
14. Emma Spark, la veterinaria de las criaturas mágicas
Abi Elphinstone / Gribaudo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Magic Animals. La senda de los volcanes
Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
16. Magic Animals. El poder del amuleto
Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 451
18. El príncipe cruel
Holly Black / Hidra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
19. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12
20. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
Bolsillo
1. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 122
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 83
4. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
5. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17
6. El cuco de cristal
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
7. Un matrimonio perfecto
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El hijo olvidado
Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
9. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36
10. Gente que conocemos en vacaciones
Emily Henry / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 122
13. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 28
14. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 55
15. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 46
16. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 35
17. Orgullo y prejuicio
Jane Austen / Austral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
18. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
19. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 18
20. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
Otros libros
1. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 208
3. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 207
5. La cocina casera de Enrique Sánchez
Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
6. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
7. El inversor inteligente
Benjamin Graham / Deusto / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
8. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
9. Madera de líder
Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
10. Guía del cielo 2026
Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).