Los libros más vendidos: 28 de noviembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
4. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 49
5. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
6. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
8. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
9. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
10. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
12. Islas de la Ascuaoscura
Brandon Sanderson / Nova / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
13. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
14. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 71
15. Amor a la muerte
Stella Tack / Inlov / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
16. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
17. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
18. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
19. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 89
20. Tango satánico
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
No ficción
1. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 32
2. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
5. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
6. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
7. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
8. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
10. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
11. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 34
12. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 207
13. El disturbio eterno
Joe Sacco / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28
15. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
16. El cerebro enamorado
Miguel Pita / Periférica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25
18. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
19. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6
20. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo
Fernando Hernández Sánchez/Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 113
3. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 82
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 136
5. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 20
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 175
7. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas
Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
8. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
9. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
10. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
11. Una luz imprevista. Poesía completa
María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
12. Primero de poeta (edición 10.º aniversario)
Patricia Benito / Aguilar / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
13. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
14. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 27
16. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
17. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 9
18. Divina Comedia
Dante Alighieri / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
19. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Un amor de diciembre
Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
5. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
6. Amigo invisible
Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
7. Alfa
Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
8. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 190
9. Gatito. Mi primer libro cinemágico
Rufus Butler Seder / Magazzini Salani / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Cuatro destinos y una nochebuena
Cherry Chic / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 59
12. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
13. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa
Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B d Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 145
14. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 448
15. Alfa (ed. especial)
Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
16. La infancia de Papá Noel
Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
18. Dos coronas retorcidas
Rachel Gillig / UDL / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
19. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32
20. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 49
Bolsillo
1. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
2. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 114
5. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 75
6. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
7. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
8. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
9. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 38
10. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11
11. La isla de las tormentas
Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 114
13. Rebelión en la granja
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
14. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 43
15. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
16. 1984
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 229
17. Un mundo feliz
Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 29
18. Silvia
Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. La grieta del silencio
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 14
20. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Otros libros
1. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Ciencias del comportamiento. Domina la...
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 200
4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
5. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
6. Cocina con Coqui
Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
7. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 239
8. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
9. Tu cuerpo sabe tu historia
Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
10. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 47
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).