Los libros más vendidos: 28 de noviembre de 2025

Ficción

1. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

4. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 49

5. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

6. Ande, ande, ande, la Mari Morena

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

8. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

9. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

10. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

12. Islas de la Ascuaoscura

Brandon Sanderson / Nova / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

13. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

14. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 71

15. Amor a la muerte

Stella Tack / Inlov / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

16. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

17. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

18. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

19. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 89

20. Tango satánico

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

No ficción

1. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 32

2. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

5. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

6. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

7. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento

Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

8. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

10. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 34

12. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 207

13. El disturbio eterno

Joe Sacco / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28

15. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9

16. El cerebro enamorado

Miguel Pita / Periférica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25

18. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

19. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6

20. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo

Fernando Hernández Sánchez/Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 3

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 113

3. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 82

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 136

5. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 20

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 175

7. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas

Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

8. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

9. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

10. Poesía reunida. Edición conmemorativa

César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

11. Una luz imprevista. Poesía completa

María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

12. Primero de poeta (edición 10.º aniversario)

Patricia Benito / Aguilar / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

13. Campos de Castilla

Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

14. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 27

16. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

17. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 9

18. Divina Comedia

Dante Alighieri / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

19. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Un amor de diciembre

Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

5. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

6. Amigo invisible

Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

7. Alfa

Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

8. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 190

9. Gatito. Mi primer libro cinemágico

Rufus Butler Seder / Magazzini Salani / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Cuatro destinos y una nochebuena

Cherry Chic / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 59

12. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

13. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa

Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B d Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 145

14. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 448

15. Alfa (ed. especial)

Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

16. La infancia de Papá Noel

Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

18. Dos coronas retorcidas

Rachel Gillig / UDL / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

19. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32

20. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 49

Bolsillo

1. 84, Charing Cross Road

Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

2. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 114

5. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 75

6. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

7. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

8. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

9. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 38

10. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11

11. La isla de las tormentas

Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 114

13. Rebelión en la granja

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

14. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 43

15. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

16. 1984

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 229

17. Un mundo feliz

Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 29

18. Silvia

Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. La grieta del silencio

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 14

20. Una Navidad muy fun, fun, fun

Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Otros libros

1. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Ciencias del comportamiento. Domina la...

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 200

4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

5. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

6. Cocina con Coqui

Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

7. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 239

8. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

9. Tu cuerpo sabe tu historia

Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

10. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 47

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).