Los libros más vendidos: 7 de noviembre de 2025

Ficción

1. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 46

3. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

4. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

5. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

6. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

7. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 68

8. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7

9. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

10. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

11. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 30

12. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

13. Alchemised

SenLinYu / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

14. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 28

15. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 43

16. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

17. La Capitana

Susana Martín Gijón / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 88

19. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

20. ¿Qué pasa con Baum?

Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

No ficción

1. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 29

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

4. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

5. Lepanto. Cuando España salvó a Europa

Marcelo Gullo Omodeo / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

6. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

7. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 204

8. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 31

9. Fronteras de clase

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 25

11. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

12. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

13. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 22

14. Breve historia del conflicto entre Israel y...

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 22

15. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

16. El abismo del olvido

Paco Roca / Rodrigo Terrasa / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 50

17. La amiga que me dejó

Nuria Labari / Debate / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

18. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6

19. Inevitablemente yo

Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

20. Mi 69

David Trueba / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. La casa encendida

Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

3. Coplas a la muerte de su padre

Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 114

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

6. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 133

8. Antología poética. Del rayo al viento

Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

9. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 24

10. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 111

11. Cantar de mio Cid

Anónimo / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 23

12. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

13. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 172

14. Antología poética del Siglo de Oro

Varios autores / Austral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9

15. En esta noche, en este mundo

Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 21

16. Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Pablo Neruda / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

17. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal

Sylvia Plath / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19

18. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 54

19. El niño que bebió agua de brújula

Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4

20. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 187

3. Ibañez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibañez / Bruguera / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

4. One Piece nº 111

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Cuando te atrevas a sentir

Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 56

8. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

9. Un amor de diciembre

Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. My Hero Academia nº 42

Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

12. Cuando te atrevas a sentir (edición especial limitada)

Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Antón Piñón en el bosque del terror

Gabriela Keselman / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Kaiju 8 nº 14

Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Fearful

Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 31

17. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 445

18. Amigo invisible

Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Magic Animals. La senda de los volcanes

Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 46

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 111

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 72

3. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

4. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

5. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

6. El clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

7. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 35

8. Rebelión en la granja

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

9. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

10. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 111

11. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 29

12. Los siguientes

Pedro Simón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La isla de las tormentas

Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14

15. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

16. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 40

17. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 49

18. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 59

19. El príncipe de la niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 60

20. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 42

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 197

2. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 44

3. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Tu cuerpo sabe tu historia

Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

6. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 236

7. Ciencias del comportamiento. Domina la...

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

8. No te creas todo lo que piensas

Joseph Nguyen / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

9. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 199

10. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 25

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).