Los libros más vendidos: 7 de noviembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 46
3. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
4. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
5. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
6. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
7. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 68
8. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7
9. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
10. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
11. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 30
12. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
13. Alchemised
SenLinYu / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
14. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 28
15. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 43
16. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
17. La Capitana
Susana Martín Gijón / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 88
19. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
20. ¿Qué pasa con Baum?
Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
No ficción
1. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 29
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
4. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
5. Lepanto. Cuando España salvó a Europa
Marcelo Gullo Omodeo / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
6. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
7. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 204
8. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 31
9. Fronteras de clase
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 25
11. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
12. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
13. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 22
14. Breve historia del conflicto entre Israel y...
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 22
15. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
16. El abismo del olvido
Paco Roca / Rodrigo Terrasa / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 50
17. La amiga que me dejó
Nuria Labari / Debate / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
18. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6
19. Inevitablemente yo
Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
20. Mi 69
David Trueba / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. La casa encendida
Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
3. Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 114
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
6. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 133
8. Antología poética. Del rayo al viento
Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
9. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 24
10. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 111
11. Cantar de mio Cid
Anónimo / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 23
12. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
13. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 172
14. Antología poética del Siglo de Oro
Varios autores / Austral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9
15. En esta noche, en este mundo
Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 21
16. Veinte poemas de amor y una canción desesperada
Pablo Neruda / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
17. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal
Sylvia Plath / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19
18. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 54
19. El niño que bebió agua de brújula
Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
20. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 187
3. Ibañez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibañez / Bruguera / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
4. One Piece nº 111
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Cuando te atrevas a sentir
Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 56
8. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
9. Un amor de diciembre
Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. My Hero Academia nº 42
Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
12. Cuando te atrevas a sentir (edición especial limitada)
Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Antón Piñón en el bosque del terror
Gabriela Keselman / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Kaiju 8 nº 14
Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Fearful
Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 31
17. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 445
18. Amigo invisible
Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Magic Animals. La senda de los volcanes
Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 46
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 111
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 72
3. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
4. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
5. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
6. El clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
7. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 35
8. Rebelión en la granja
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
9. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
10. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 111
11. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 29
12. Los siguientes
Pedro Simón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La isla de las tormentas
Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14
15. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
16. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 40
17. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 49
18. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 59
19. El príncipe de la niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 60
20. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 42
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 197
2. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 44
3. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Tu cuerpo sabe tu historia
Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
6. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 236
7. Ciencias del comportamiento. Domina la...
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
8. No te creas todo lo que piensas
Joseph Nguyen / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
9. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 199
10. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 25
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).