Los libros más vendidos: 10 de octubre de 2025

Ficción

1. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

3. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

4. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 42

5. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 64

6. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

7. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

8. Corazón de oro

Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

9. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

10. Hoy

Agustina Guerrero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 39

12. A cuatro patas

Miranda July / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

13. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 26

14. Leche cruda

Ángelo Néstore / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. La casa de huéspedes

Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

16. La guardiana

Yael van der Wouden / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Venganza

Carme Chaparro / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. ¿Qué pasa con Baum?

Woody Allen / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 86

20. Cómo desaparecer completamente

Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

No ficción

1. Ego y Supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 17

3. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 27

5. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 200

6. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

7. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 18

8. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Disparos contados. Fotografiar con actitud...

Leila Méndez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

11. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 18

12. Próspero viento. Una vida política

Andrés Trapiello / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

14. La Supraconciencia existe. Vida después de...

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 54

15. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 11

16. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 25

17. Mis cambios de opinión

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 20

19. Mar en calma

Mar Flores / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

20. Curando el mundo. Diario de un cirujano nómada

Diego González Rivas / María Ferreira / Plaza & Janés / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 129

2. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13

3. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Un año y tres meses

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 168

7. Poemas de lo irremediable

Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

8. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 168

9. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 110

10. Paradero desconocido

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

11. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 21

12. Coplas a la muerte de su padre

Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 26

14. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 17

15. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16

16. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 20

17. El tema

Manuel Mata / Pre-Textos / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

18. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 77

19. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

20. Cuando veas a mi madre, sácala a bailar

Joan Baez / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Infantil y juvenil

1. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 183

2. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 52

3. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 42

4. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29

6. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 39

7. Una maldición tallada en hueso

Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. John Constantine: Hellblazer 3

Jamie Delano / John Ridgway / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco

Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

10. Finis Mundi

Laura Gallego / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

11. El Vado de los Zorros

Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Crónicas de la Torre 1. El valle de los lobos

Laura Gallego / SM / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14

13. Escuela de Monstruos 20. Una fiesta que no resta

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. La invasión de las madreszombi

Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Haikyû!! nº 37/45

Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

17. Anna Kadabra 1. El Club de la Luna Llena

Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 54

18. Rose in chains

Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

19. El asesinato de la profesora de lengua

Jordi Sierra i Fabra / Anaya / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

20. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 441

Bolsillo

1. El Príncipe de la Niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 56

2. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 55

3. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32

4. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 38

5. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 107

6. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 68

7. El Clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

8. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 107

9. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 31

10. Pack El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

11. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

12. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

13. El lector de Julio Verne

Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11

14. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

15. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 45

16. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 26

17. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

18. El libro de los Baltimore

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

19. Trilogía Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

20. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 39

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 193

2. Ciencias del comportamiento

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

3. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 40

4. El gran libro de Lucía, mi pediatra

Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

5. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 232

6. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 195

8. Destroza este diario. Ahora a todo color

Keri Smith / Paidós / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 54

9. Ikigai. Los secretos de Japón para...

Francesc Miralles / Héctor García / Urano / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15

10. Las 48 leyes del poder

Robert Greene / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).