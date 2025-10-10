Los libros más vendidos: 10 de octubre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
3. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
4. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 42
5. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 64
6. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
7. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
8. Corazón de oro
Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
9. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
10. Hoy
Agustina Guerrero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 39
12. A cuatro patas
Miranda July / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
13. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 26
14. Leche cruda
Ángelo Néstore / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La casa de huéspedes
Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
16. La guardiana
Yael van der Wouden / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Venganza
Carme Chaparro / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. ¿Qué pasa con Baum?
Woody Allen / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 86
20. Cómo desaparecer completamente
Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
No ficción
1. Ego y Supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 17
3. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 27
5. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 200
6. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
7. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 18
8. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Disparos contados. Fotografiar con actitud...
Leila Méndez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
11. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 18
12. Próspero viento. Una vida política
Andrés Trapiello / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
14. La Supraconciencia existe. Vida después de...
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 54
15. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 11
16. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 25
17. Mis cambios de opinión
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 20
19. Mar en calma
Mar Flores / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
20. Curando el mundo. Diario de un cirujano nómada
Diego González Rivas / María Ferreira / Plaza & Janés / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 129
2. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13
3. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Un año y tres meses
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 168
7. Poemas de lo irremediable
Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
8. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 168
9. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 110
10. Paradero desconocido
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
11. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 21
12. Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 26
14. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 17
15. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16
16. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 20
17. El tema
Manuel Mata / Pre-Textos / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
18. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 77
19. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
20. Cuando veas a mi madre, sácala a bailar
Joan Baez / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Infantil y juvenil
1. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 183
2. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 52
3. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 42
4. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29
6. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 39
7. Una maldición tallada en hueso
Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. John Constantine: Hellblazer 3
Jamie Delano / John Ridgway / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco
Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
10. Finis Mundi
Laura Gallego / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
11. El Vado de los Zorros
Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Crónicas de la Torre 1. El valle de los lobos
Laura Gallego / SM / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14
13. Escuela de Monstruos 20. Una fiesta que no resta
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. La invasión de las madreszombi
Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Haikyû!! nº 37/45
Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
17. Anna Kadabra 1. El Club de la Luna Llena
Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 54
18. Rose in chains
Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
19. El asesinato de la profesora de lengua
Jordi Sierra i Fabra / Anaya / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
20. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 441
Bolsillo
1. El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 56
2. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 55
3. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32
4. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 38
5. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 107
6. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 68
7. El Clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
8. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 107
9. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 31
10. Pack El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
11. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
12. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
13. El lector de Julio Verne
Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11
14. La hipótesis del amor
Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9
15. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 45
16. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 26
17. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
18. El libro de los Baltimore
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
19. Trilogía Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
20. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 39
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 193
2. Ciencias del comportamiento
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
3. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 40
4. El gran libro de Lucía, mi pediatra
Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
5. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 232
6. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 195
8. Destroza este diario. Ahora a todo color
Keri Smith / Paidós / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 54
9. Ikigai. Los secretos de Japón para...
Francesc Miralles / Héctor García / Urano / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15
10. Las 48 leyes del poder
Robert Greene / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).