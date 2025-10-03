Los libros más vendidos: 3 de octubre de 2025

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 63

4. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25

5. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

6. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 41

7. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 25

9. El niño que perdió la guerra

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 34

10. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 38

11. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25

12. Cómo desaparecer completamente

Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

13. Corazón de oro

Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. La casa de huéspedes

Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

15. Solas en el silencio

Silvia Intxaurrondo / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

16. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18

17. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

18. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 15

19. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 85

20. Las buenas noches

Isaac Rosa / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

No ficción

1. Ego y Supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 26

3. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 19

4. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24

6. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 199

7. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

9. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 16

10. Mar en calma

Mar Flores / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17

12. Curando el mundo. Diario de un cirujano nómada

Diego González Rivas / María Ferreira / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

13. La Supraconciencia existe. Vida después de...

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 53

14. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10

15. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

16. Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición

Enrique Murillo / Trama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Biografía del silencio

Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 57

18. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

19. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12

20. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11

Poesía

1. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 128

3. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49

4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 109

5. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 167

7. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

8. Paradero desconocido

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

9. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

10. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 19

11. Un año y tres meses

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 49

12. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 76

13. Poemas de lo irremediable

Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

14. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

15. El tema

Manuel Mata / Pre-Textos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

16. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

17. La belleza del marido

Anne Carson / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

18. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 25

19. Antología

Sylvia Plath / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Amarilla

Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

Infantil y juvenil

1. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 182

2. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 51

3. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Anna Kadabra 1. El Club de la Luna Llena

Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53

5. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 41

6. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28

7. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 38

8. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco

Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

9. Crónicas de la Torre 1. El valle de los lobos

Laura Gallego / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13

10. Rose in chains

Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

11. El asesinato de la profesora de lengua

Jordi Sierra i Fabra / - / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10

12. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 440

13. Biblioteca Superman 3

John Byrne / Karl Kesel / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

14. John Constantine: Hellblazer 2

Jamie Delano / John Ridgway / Panini / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

15. Rom 2. La etapa original Marvel

Bill Mantlo / Sal Buscema / Panini / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

16. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 67

17. Teenage Mutant Ninja Turtles 1. Regreso a Nueva York

Varios autores / Moztros / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

18. Diario de Greg 1. Un pringao total

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

19. Los Futbolísimos 1: El misterio de los árbitros dormidos

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

20. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 79

Bolsillo

1. El Príncipe de la Niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 55

2. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 54

3. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 37

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 106

5. El Clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

6. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 106

7. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 67

8. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30

9. Pack El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

10. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

11. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

12. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

13. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 44

14. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 25

15. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. El libro de los Baltimore

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12

17. Trilogía Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. El monje que vendió su Ferrari

Robin Sharma / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 158

19. El lector de Julio Verne

Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

20. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 38

Otros libros

1. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 39

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 192

3. El gran libro de Lucía, mi pediatra

Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

4. Ciencias del comportamiento

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

5. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 231

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 194

7. Destroza este diario. Ahora a todo color

Keri Smith / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 53

8. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 20

9. Ikigai. Los secretos de Japón para...

Francesc Miralles / Héctor García / Urano / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 14

10. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 73

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).