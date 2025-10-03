Los libros más vendidos: 3 de octubre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 63
4. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25
5. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
6. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 41
7. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 25
9. El niño que perdió la guerra
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 34
10. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 38
11. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25
12. Cómo desaparecer completamente
Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
13. Corazón de oro
Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. La casa de huéspedes
Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
15. Solas en el silencio
Silvia Intxaurrondo / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
16. Mi nombre es Emilia del Valle
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18
17. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
18. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 15
19. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 85
20. Las buenas noches
Isaac Rosa / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
No ficción
1. Ego y Supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 26
3. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 19
4. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24
6. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 199
7. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
9. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 16
10. Mar en calma
Mar Flores / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17
12. Curando el mundo. Diario de un cirujano nómada
Diego González Rivas / María Ferreira / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
13. La Supraconciencia existe. Vida después de...
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 53
14. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10
15. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
16. Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición
Enrique Murillo / Trama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Biografía del silencio
Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 57
18. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
19. Nuevo elogio del imbécil
Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12
20. Apuntes para John
Joan Didion / Random House / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11
Poesía
1. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 128
3. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49
4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 109
5. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 167
7. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20
8. Paradero desconocido
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
9. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15
10. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 19
11. Un año y tres meses
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 49
12. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 76
13. Poemas de lo irremediable
Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
14. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
15. El tema
Manuel Mata / Pre-Textos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
16. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
17. La belleza del marido
Anne Carson / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
18. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 25
19. Antología
Sylvia Plath / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Amarilla
Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
Infantil y juvenil
1. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 182
2. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 51
3. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Anna Kadabra 1. El Club de la Luna Llena
Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53
5. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 41
6. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28
7. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 38
8. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco
Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
9. Crónicas de la Torre 1. El valle de los lobos
Laura Gallego / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13
10. Rose in chains
Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
11. El asesinato de la profesora de lengua
Jordi Sierra i Fabra / - / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10
12. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 440
13. Biblioteca Superman 3
John Byrne / Karl Kesel / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
14. John Constantine: Hellblazer 2
Jamie Delano / John Ridgway / Panini / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
15. Rom 2. La etapa original Marvel
Bill Mantlo / Sal Buscema / Panini / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
16. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 67
17. Teenage Mutant Ninja Turtles 1. Regreso a Nueva York
Varios autores / Moztros / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
18. Diario de Greg 1. Un pringao total
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
19. Los Futbolísimos 1: El misterio de los árbitros dormidos
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
20. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 79
Bolsillo
1. El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 55
2. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 54
3. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 37
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 106
5. El Clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
6. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 106
7. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 67
8. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30
9. Pack El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
10. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
11. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10
12. La hipótesis del amor
Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
13. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 44
14. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 25
15. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. El libro de los Baltimore
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12
17. Trilogía Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. El monje que vendió su Ferrari
Robin Sharma / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 158
19. El lector de Julio Verne
Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
20. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 38
Otros libros
1. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 39
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 192
3. El gran libro de Lucía, mi pediatra
Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
4. Ciencias del comportamiento
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
5. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 231
6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 194
7. Destroza este diario. Ahora a todo color
Keri Smith / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 53
8. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 20
9. Ikigai. Los secretos de Japón para...
Francesc Miralles / Héctor García / Urano / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 14
10. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 73
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).