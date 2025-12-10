Los mejores libros infantiles y juveniles de diciembre de 2025

Tengo un volcán Míriam Tirado. Ilustraciones de Joan Turu Carambuco. 26 páginas. 26,90 €. A partir de 3 años Alba aprende a controlar su rabia (ese volcán interior) gracias al hada de los volcanes que se le aparece una noche. La nueva edición en cartón de uno de los superventas de la editorial Carambuco y Míriam Tirado (que ha llegado ya a más de 350.000 familias) incluye un bonito peluche de la pequeña hechicera.

El libro más aburrido del mundo Brandon Sanderson. Ilustraciones de Kazu Kibuishi B de Block. 48 páginas. 19,95 €. A partir de 4 años Primer álbum ilustrado del prolífico autor de fantasía Brandon Sanderson en el que el humor y la imaginación de un niño aburrido, sentado en una silla, transforma una banal espera en una fantástica aventura. Las matemáticas y la ropa tendida se entremezclan en una divertida historia gracias, también, a las ilustraciones de Kibuishi.

Grande y pequeña Arianna Squilloni. Ilustraciones de Raquel Catalina Kalandraka. 42 páginas. 17 €. A partir de 6 años XVIII Premio Compostela para álbumes ilustrados, esta conmovedora historia sobre el paso del tiempo, evocadora y poética, habla de la infancia, la memoria y la vejez a través de una mujer creativa e independiente que regresa a su pequeño pueblo. Tras una vida plena en la ciudad, decide regresar a sus orígenes cuando se da cuenta de que la vida en la urbe le pesa y le está viniendo grande. Allí se irá haciendo cada vez más y más pequeña hasta acabar convertida en una voz que guía e inspira.

Yo y el mundo Mireia Trius. Ilustraciones de Joana Casals Zahorí. 64 páginas. 21 €. A partir de 6 años Lucía (que es uno de los nombres más comunes en nuestro país, según se colige por las cifras aportadas en este volumen) es la narradora de este peculiar e interesante libro repleto de datos y curiosidades. Desde la familia (hoy poco numerosas), al clima o a la religión, los porcentajes, los millones o el tiempo, conforman un colorido mapa infográfico de usos y costumbres en todo el mundo. No es de extrañar que Zahorí recupere este éxito de 2019. Muy atractivo.

Abracadabra 3. La cabaña mágica Fabian Göranson Galimatazo. 144 páginas. 19,50 €. A partir de 6 años Tercer libro de la colección Abracadabra protagonizada por Ida, una niña de nueve años para la que no siempre es fácil encajar en el mundo. Hasta que un día encuentra un sombrero mágico y todo cambia. En este nuevo capítulo, construir una cabaña con su amiga Ester se convierte en el centro de su mayor aventura.

El paraíso de los gatos Émile Zola. Ilustraciones de Timothée le Véel Travesía. 48 páginas. 18,50 €. A partir de 7 años El relato de Zola (que ya nos ha dejado preciosas ediciones ilustradas como la de Ana Juan para Nórdica) se convierte ahora en un cuento infantil en el que el simpático gato protagonista traslada al lector su terrible duda: ¿qué es mejor, ser un gato bien cuidado pero privado de libertad o uno callejero pero libre? Aunque la calle no es tan divertida como parece desde la ventana ni nuestro felino tan valiente y aventurero…

Pequeña, madre, abuela María Sender. Ilustraciones de Ana Sender Akiara Books. 40 páginas. 15 €. A partir de 7 años Primer álbum conjunto de las hermanas Sender que es también un homenaje a su abuela (a todas las abuelas). Porque mientras Abuela canta va tejiendo y según va cosiendo, la colcha crece y, así, la historia de sus vidas y de su familia (ella, su madre…). Un canto a la tradición oral y al trabajo manual. Un cuento de despedida y, a la vez, de esperanza.

Magia. Tu cuaderno secreto Sandra Ortiz. Ilustraciones de Raquel Westphal Alfaguara Infantil y Juvenil. 88 páginas. 23,95 €. A partir de 9 años Para todos esos niños que quieren ser magos, he aquí un libro imprescindible en el que Ekum, el guardián de la naturaleza, desvela sus mejores secretos. Olmo, laurel, hinojo, pero también duendes y dragones. Y amuletos, esos objetos mágicos que cualquiera puede fabricar. Con preciosista grafía y estupendas ilustraciones al modo de los libros antiguos.

El libro de los mares extraordinarios Alejandra Fernández Mingorance Geoplaneta. 140 páginas. 29,90 €. A partir de 9 años Con afán enciclopédico, este libro de gran formato repasa los mares del mundo a través de su naturaleza, geografía, historia, mitología y cultura. Del mar Rojo a las ciudades sumergidas como Aquarius; del Caribe al mar del Norte, la autora traza un viaje completo y evocador que combina narración y divulgación.

La Ciudad de la Carpa Bailarina Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski Maeva Young. 208 páginas. 39,90 €. A partir de 10 años "Como un videojuego sin pantallas con decenas de horas de diversión". Así han calificado sus creadores este libro-juego de gran formato y detallistas dibujos en el que cada página doble del libro de ilustraciones corresponde a uno de los cuadrantes de la ciudad en la que sucede la acción. Una aventura que sucede a las puertas del Festival del Orangután de los Siete Brazos y en la que cada lector puede decidir con quién hablar y cuándo, a quién ayudar o a dónde ir. Un mundo de infinitas posibilidades en el que hay que ir resolviendo los enigmas y adivinanzas. Todo un reto.

King y las libélulas Kacen Callender Kakao Books. 222 páginas. 16,90 €. A partir de 10 años Último título en incorporarse al catálogo de esta editorial especializada en libros juveniles con perspectiva de género y LGBTI+. Merecedor de varios premios en Estados Unidos, narra la historia de dos amigos en una Luisiana atravesada por viejas heridas raciales. King, que todavía busca a su hermano muerto convertido en libélula, tendrá que decidir qué es lo que quiere de Sandy, su mejor amigo, enfrentándose al miedo y a la verdad.

Me llamo Rebel Ross Montgomery Duomo. 320 páginas. 16,90 €. A partir de 10 años La guerra cambia la vida de Rebel, un buen perro que adora la vida sencilla en su granja, junto a Tom, su mejor amigo, cuando este decide alistarse. ¿Volverá para reunirse con su peludo? El reconocido y premiado libro de Ross Montgomery (autor de más de veinte libros infantiles) es todo un canto a la amistad perruna.

Por un segundo Ana Campoy. Ilustraciones de Beatriz Castro Edelvives. 196 páginas. 12,25 €. A partir de 10 años La periodista y escritora Ana Campoy acaba de recoger por este libro el Premio de literatura infantil Ala Delta 2025. La entrañable historia de Segundo Izquierdo, un niño de barrio, hijo de tenderos (paradójicamente, sus padres regentan una tienda de trofeos), que quiere ganar un concurso para poder ir a un campamento de futuros astronautas. Un libro que pone en valor la proeza de no ser el primero, ni el mejor, pero, sobre todo, la importancia de defender lo que uno cree.

El niño del gato María Elena Cabrerizo Del Saz. Ilustraciones de Beatriz Castro Anaya. 104 páginas. 12,95 €. A partir de 11 años Tan solo acompañado por su gato y un bolígrafo, Ahmed, un niño de once años, tiene que abandonar su hogar en medio de la guerra que asola Palestina. A través de las páginas de su diario asistimos, a veces perplejos, otras aterrados, a su maravillosa capacidad para mantener la esperanza y encontrar bondad. Como el anterior, este libro cuenta con las ilustraciones de la logroñesa Beatriz Castro y acaba de obtener el Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga.