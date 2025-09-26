Princesas, dragones y mazmorras: los mejores libros infantiles y juveniles de septiembre

Ilustración de Rébecca Dautremer para la edición especial 20 aniversario de 'Princesas olvidadas o desconocidas' (Edelvives)

Contrarios y 1 más Mar Benegas. Ilustraciones de Anna Font Combel. 14 páginas. 13,90 €. A partir de 1 año De la sopa caliente a la sopa helada y escarchada; del monstruo grande al pequeño y del pelo largo y con trenzas al corto y tieso. Siempre pasando por los puntos intermedios, eso sí. Divertido libro de cartón para descubrir los contrarios con los bebés de la casa. Con lengüetas extraíbles (ahí está la sorpresa) y coloridos dibujos de la ilustradora Anna Font.

El rifirrafe Clotilde Perrin Maeva Young. 26 páginas. 19,90 €. A partir de 3 años Minino y Cachorro son dos vecinos muy bien avenidos. Juegan, comparten y se lo pasan muy bien juntos. Hasta que un día, sin saber muy bien por qué, empiezan a pelearse. Solo hay una solución: construir un enorme muro que separe las dos casas. Aunque tratan de parecer contentos, perro y gato saben que, a pesar de que el muro sea divertido para jugar a los dardos, la vida compartida es más divertida. Una vez derribada la pared de la discordia, los amigos crean un refugio en lo alto de sus casas para su amigo el Conejo. Formato manejable de tapa dura, las solapas grandes y fáciles de manejar ayudan a entender las desventajas de estar separados y van transformando la historia a medida que avanza.

La mariposa monarca Kirsten Hall. Ilustraciones de Isabelle Arsenault Libros del Zorro Rojo. 48 páginas. 15,90 €. A partir de 4 años La historia empieza en una hoja, entre las flores que se encargan de polinizar. Allí depositan cuidadosamente sus huevos las mariposas monarca. Comienza así el ciclo de una vida no exenta de peligros. Del huevo saldrá una oruga que comerá durante días, que se encerrará en una estructura protectora (la crisálida) para volver a aparecer convertida en deslumbrante mariposa. Todo esto mientras viajan buscando el clima cálido. Como si nacieran con un GPS interior, las monarcas siguen la migración durante cuatro o cinco generaciones. Pero la mariposa monarca está en peligro de extinción y ha sido incluida en la lista roja de especies amenazadas debido a la drástica reducción de sus poblaciones. Este libro es una llamada de atención y una preciosa herramienta para conocer más sobre este insecto.

Perla y el pirata Isabel Allende. Ilustraciones de Sandy Rodríguez Penguin Kids. 48 páginas. 17,95 €. A partir de 4 años Con una actividad envidiable, la autora chilena publica la segunda entrega de la serie infantil que inició el año pasado y que protagoniza su querida perrita Perla. Isabel Allende acaba de presentar también novela (Mi nombre es Emilia del Valle, Plaza & Janés) y participa y produce la serie sobre La casa de los espíritus, que estrenará Prime Video en 2026. En este álbum vuelve a Nico y a Perla para escribir una nueva aventura en la que, gracias a las habilidades del adorable animal, todo acaba bien.

La señora A y el señor Z Teresa Duran y Gustavo Roldán Kalandraka. 36 páginas. 14 €. A partir de 4 años La señora A vive una vida sin color. El verde le da urticaria y el azul dolor de garganta... Así que todo es blanco o negro. Come arroz hervido, caviar, calamares en su tinta y bebe leche. Sin más. Para desgracia de la señora A, el señor Z, un payaso muy famoso, había alquilado el piso de arriba. Y el día que se encuentran la señora A cae desmayada. Su alergia cromática no parece tener cura. Pero el señor Z tiene la solución. Poco a poco va poniendo color en la casa de la señora A. Porque vivir sin color es muy triste y el payaso no desiste hasta ver el pintalabios rojo y comer sandía con su vecina. Un libro sobre la convivencia que ayuda también a ver el lado alegre de las cosas y, de paso, ayudar a los demás a que las sepan apreciar.

¡Este libro es un peligro! Ben Clanton Juventud. 44 páginas. 19 €. A partir de 5 años A la pequeña Medu no le gusta nada lo peligroso. En este libro hay que ayudarla a sortear todo tipo de obstáculos, a cual más terrorífico. Empezando por las serpientes marinas (hay que estar muy quieto para que no se despierten), un cañón hundido en el fondo del mar, hasta una gigantesca ballena que se la come... Menos mal que la salsa picante hace de las suyas y logra salir de ahí. Nueva y divertida aventura de la serie de Narval y Medu, cuyo primer volumen ganó el premio Eisner al Mejor cómic para primeros lectores.

El camino amarillo Sven Nordqvist Flamboyant. 36 páginas. 17,50 €. A partir de 6 años Es de nuevo un bosque, que tantas buenas historias nos brinda, el escenario de esta imaginativa trama sobre un niño que se pierde y las peripecias que atraviesa hasta lograr volver a casa. Seguir el camino amarillo parece la solución, pero no es fácil y tan pronto le conduce a una charca, como a una escarpada montaña. Lo peor es encontrarse en la guarida de los troles o en el mar embravecido... Lo mejor es que siempre aparece la solución en forma de tren, submarino o paracaídas. Una gran aventura para leer en compañía.

La apestosa historia del váter Olivia Meikle y Katie Nelson. Ilustraciones de Ella Kasperowicz Larousse. 48 páginas. 15,95 €. A partir de 7 años Divertido álbum que, a modo de enciclopedia, recorre la historia del váter incluso antes de que apareciera. Desde las letrinas de hoyo hasta los inodoros inteligentes, pasando por las primeras cloacas, la historia del cólera y del papel higiénico. Para que nos hagamos idea de qué estamos hablando, el libro empieza ofreciendo curiosas cifras, como que los humanos generamos el equivalente a 70 Empire Sate Buildings a la semana o 200 pirámides de Egipto al año... ¡de caca! Entramos ya en materia en la Edad de Piedra, los mayas, el agua va medieval, los problemas en las trincheras... Un instructivo volumen interesará a pequeños y mayores, seguro.

El tesoro de Barracuda Llanos Campos Martínez. Ilustraciones de Marta Altés SM. 152 páginas. 12,50 €. A partir de 8 años Edición especial del que fuera Premio Barco de Vapor en 2014, El tesoro de Barracuda, que no ha perdido un ápice de interés en estos años y que vuelve merecidamente a las estanterías de novedades gracias a una adaptación cinematográfica que se ha presentado estos días en el marco del Festival de Cine de San Sebastián y que llega a las salas este viernes. La versión, dirigida por Adrià García, es fiel al libro de Llanos Campos en el que Chispas, una niña que busca a sus padres, acaba por accidente en el barco del Capitán Barracuda. A pesar de lo temibles que parecen, ella será la única esperanza para que una tripulación analfabeta encuentre el tesoro de Phineas Krane. El mensaje está claro: la lectura transforma, une y nos hace libres. Y el libro es uno de los grandes éxitos del catálogo de SM, con más de 166.000 ejemplares vendidos en todo el mundo.

Invisibles Ane Arzelus Zahorí. 32 páginas. 19,50 €. A partir de 8 años Como reza el subtítulo, este libro es literalmente otra forma de ver los mitos clásicos. Impreso en bitono rojo-azul superpuesto. Los personajes masculinos se presentan en rojo y los femeninos en azul. Y, con la ayuda de la pantalla con filtro rojo, descubrimos lo que hasta hace poco permanecía oculto: las voces de las mujeres en la mitología griega. Así, en la página dedicada a Agamenón, el gobernante de la poderosa Micenas, se esconde Ifigenia, su hija sacrificada; tras Prometeo siempre estará Pandora, creada para castigar a la humanidad siguiendo las instrucciones de Zeus; y tras Narciso, el hermoso cazador, hallaremos a Eco, la ninfa de las montañas. Durante siglos en segundo plano, este libro quiere cambiar la perspectiva y demostrar que ellas siempre estuvieron ahí.

Crónicas de Lilium. La fuerza del dragón Paula Gallego Salamandra. 232 páginas. 16,95 €. A partir de 10 años Fantasía y romance se unen en una nueva serie de Paula Gallego (1995) para lectores middle grade. Annie es una niña muy especial, pues nació con el don de ver a las malvadas criaturas invisibles que aterrorizan a su pueblo. Pero todo su empeño lo pone en pasar desapercibida y que nadie se entere. Hasta que se encuentra con Kian, otro mataquimeras, y todo cambia. Juntos, en una tierra de monstruos y criaturas mágicas, encontrarán su lugar en el mundo y serán capaces de enfrentarse a todo.

Me llamo Liceu Albert Asensio Nórdica. 48 páginas. 23,95 €. A partir de 10 años Editado junto al Gran Teatro del Liceu, este álbum conmemora los 25 años del nacimiento del Petit Liceu, la programación estable para niños y jóvenes de este templo de la música barcelonés. Es el propio teatro, en primera persona, quien narra su historia. "Me han dicho que mi semilla la sembraron hacia 1847. Yo no lo recuerdo...". Y así empieza la vida de una de las instituciones con más solera y más respetadas de la ciudad. Por sus páginas pasan cantantes y espectadores, desde Josep Carreras hasta el apuntador, literalmente. También recuerda el incendio, que lo mantuvo cerrado durante 5 años. Y la emoción del público: "Creo que todas estas lágrimas son las que resbalan hacia mis cimientos...". Un bonito repaso por la historia del Liceu que se completa con una accesible cronología. A la venta el día 29 de septiembre.

Princesas olvidadas o desconocidas Philippe Lechermeier. Ilustraciones de Rébecca Dautremer Edelvives. 96 páginas. 27,50 €. A partir de 10 años Reedición conmemorativa de la publicación, hace 20 años, de este libro ilustrado que hizo historia. Obra de culto para muchos que, con forma de enciclopedia, perfila una galería de princesas con anécdotas, mapas, “lenguaje del abanico” y entradas llenas de juegos de palabras e ironía. Como la princesa Blandina, de la familia de los reyes holgazanes, o como Katapum, célebre por su torpeza, o como Efímera de China, que solo será princesa por un día… Esta tirada especial incluye una nueva princesa rescatada del olvido, nueva sobrecubierta y una lámina de regalo.

Los duendecillos Camille Romanetto Errata Naturae. 96 páginas. 23,90 €. A partir de 10 años Madenn y su abuelo llevan toda la mañana recorriendo la colina buscando tesoros cuando la niña encuentra un diminuto cono de lana bajo los arbustos. Se lo guarda sin saber bien lo que es. Así comienza esta preciosa historia de descubrimientos en casa de los abuelos, que son siempre los mejores. Porque encontrar el pequeño gorrito es solo el principio. Por la noche verá a una extraña criatura tratando de abrir su caja de los tesoros. Y la noche siguiente decidirá ir tras ella. Aún pasarán varios días hasta que Madenn conozca por fin a los duendecillos que harán que la estancia en casa de sus abuelos sea más especial que nunca. Con preciosos dibujos de la autora francesa (1986), es esta una historia que merece la pena conocer.

El bosque de los mil ojos Frances Hardinge. Ilustraciones de Emily Gravett Bambú. 136 páginas. 14,90 €. A partir de 11 años Menos amable es el bosque que se dibuja en este volumen con ecos de dark fantasy y cuento folclórico. Un bosque hambriento que avanza como un ejército y es una amenaza constante para los humanos que viven a lo largo del muro que se desmorona. Protagonizada por Puma, una niña acompañada por un astuto hurón, Lustroso, esta deberá sortear todo los peligros imaginables para cumplir su misión. Los dibujos de la premiada Emily Gravett sin duda intensifican la atmósfera del relato.

Rata y los animales feúchos Sibylline. Ilustraciones de Jérôme D’Aviau Libros del Zorro Rojo. 224 páginas. 21,90 €. A partir de 11 años Para esta rentrée literaria la editorial Libros del Zorro Rojo ha presentado un cuidado catálogo repleto de títulos maravillosos. Este es uno de ellos. Rata y los animales feúchos es un cómic de preciosistas dibujos salidos de la pluma de Jérôme D’Aviau, confeso admirador de Gotlib. El guion de Sibylline narra la historia de Rata, que huye de su bonita casa buscando un verdadero hogar para vivir, donde no se sienta sola y no le persigan con la escoba cada vez que sale a buscar comida. El camino no será fácil y tendrá que vérselas con muchas dificultades, pero al final llega al pueblo de los animales feuchos donde encontrará su propósito vital: encontrar un lugar para cada uno de los animales y que, por feos que parezcan, se sientan a gusto en casa.

El nuevo viaje de El Principito Eloy Moreno. Ilustraciones de David Sierra Salamandra. 120 páginas. 17,95 €. A partir de 12 años Hace pocos días conocíamos que 'El Principito' tendría una segunda parte oficial escrita por el superventas español Eloy Moreno, autor de Invisible (2018). Con permiso de la familia, este mismo jueves ha visto la luz el volumen, auspiciado por la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse y con ilustraciones de David Sierra. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry y publicado en 1943, 'El Principito' es uno de los libros más conocidos del mundo. En esta segunda parte, el conocido personaje con el que se topa el trasunto de Saint-Exupéry en la obra original se encontrará con situaciones que representan los problemas de nuestros tiempos, con la amistad y la empatía como hilos conductores. Además, este domingo 28, los autores, acompañados por el sobrino nieto de Saint-Exupéry y presidente de la fundación, presentarán el libro en un evento en el Teatro Capitol de Madrid.