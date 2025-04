Ledicia Costas y Marina Aguirre, ganadoras de los Premios SM de literatura infantil y juvenil

Este martes se han dado a conocer las obras galardonadas de esta edición de los Premios SM, uno de los galardones con más solera del panorama de la literatura infantil y juvenil, con permiso del Premio Nacional de LIJ que tiene la misma edad, 47 años, y del Premio Lazarillo, el decano de estos galardones, que comenzó a otorgarse en 1958.

Ledicia Costas, con Feriópolis, Premio El Barco de Vapor, y Marina Aguirre, con Hoy honramos a los vivos, Gran Angular, han sido las ganadoras con estos premios que tienen una dotación de 35.000 euros cada uno, la mayor del mundo de habla hispana en sus categorías.

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2025 ha elegido Feriópolis, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), como mejor obra de literatura infantil "por proponernos un viaje en una montaña rusa que transita desde la inquietud hacia la empatía y la esperanza, pasando por un camino lleno de emociones y personajes inolvidables; una historia que crea un universo fantástico donde se da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio".

Lola es una niña huérfana que se encuentra a cargo de sus tíos desde muy pequeña. Pero la convivencia es horrible. Todo cambia la tarde que va a la feria con su mejor amiga Ruth. Algo extraño presiente por el camino y el viaje no tarda en complicarse cuando, montadas en el Tren de la Bruja, Lola captura al vuelo el sombrero de la bruja: se hace la oscuridad, el tren para y se da cuenta de que es la única pasajera. El resto de niños ha desaparecido: ha llegado a Feriópolis.

"He escrito esta historia para que puedan divertirse diferentes generaciones. Eso tiene que ver bastante con encontrar un lugar feliz. La nostalgia es inevitable, pero ojalá la alegría gane siempre la partida", ha comentado Ledicia Costas, ganadora también del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015 y del Premio Lazarillo en tres ocasiones.

Portada de 'Feriopolis', de Ledicia Costas

Feriópolis se publicará tanto en cartoné como en rústica, y cuenta con las ilustraciones de Beatrice Blue. Se edita en la Serie Naranja de El Barco de Vapor y va dirigida a niños a partir de 8 años.

En cuanto al Premio SM Gran Angular 2025 a la obra de literatura juvenil Hoy honramos a los vivos, de Marina Aguirre (Burgos, 1990), el jurado la ha seleccionado porque "te invita a hacer un viaje de autoconocimiento desde la muerte a la esperanza y a descubrir el valor de la familia, la amistad y el servicio a los demás, con una voz muy actual que conectará con los adolescentes de hoy día".

Portada de 'Hoy honramos a los vivos', de Marina Aguirre

Esta novela narra la historia de Lesya, que "tiene 17 años y la vida en pausa". Vive en una residencia universitaria, pero no estudia. Tampoco come mucho. Ha dejado de nadar. Su casa ya no existe. Sus padres y sus amigos están lejos. Pero tiene un móvil. Y un perfil en redes sociales donde busca, escribe, publica.

"Me gustaría inspirar a los adolescentes que sienten temor ante sus primeras decisiones a confiar en sí mismos, a pensar que hay muchos caminos que se pueden elegir y cambiar, y que merece la pena pelear por los sueños", explica Marina Aguirre.

La novela, que tiene 128 páginas en encuadernación rústica y está ilustrada por Beatrice Blue, se recomienda para lectores a partir de 14 años.