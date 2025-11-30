'Fuera de carta': la cocina de ideas del 'chef' Gomá

Después de tres años de colaboración en El Cultural, Javier Gomá se despidió de estas páginas con la voluntad de marcharse "cuando uno está en su prime".

Fuera de carta Javier Gomá

Galaxia Gutenberg, 2025. 208 páginas. 18 €

Tras de sí dejó 33 piezas de su acostumbrada filosofía cotidiana y universal que ahora recoge en un volumen al que ha bautizado de la misma forma que su columna mensual: Fuera de carta.

No es casual el nombre que se le otorga a este recopilatorio, en el que se alude a una experiencia gastronómica. En sus páginas nos encontramos con una suerte de meditaciones gourmet: pequeños bocados de filosofía con los que podemos degustar una aproximación a la cosmovisión de Gomá.

Son reflexiones fuera de carta, nos explica el propio autor en el prólogo a esta edición, porque se contraponen así al menú habitual que nos ofrece nuestra riquísima tradición filosófica.

Nos encontramos, por el contrario, con ideas cocinadas con los ingredientes que vienen directos de la despensa de las experiencias personales de este filósofo.

Los temas que aborda también son de cosecha propia, y se trata de aquellos a los que ya nos tienen acostumbrados los fogones del chef Gomá: el elogio a la dignidad humana, la defensa irredenta de los valores cívicos, el diagnóstico del alma del individuo contemporáneo...

Todo ello lo cocina manteniéndose fiel a dos máximas. La primera: la brevedad. No quiere empachar Gomá. Busca, en cambio, llegar de la forma más directa posible al meollo del asunto sin digresiones innecesarias. En segundo lugar, la premisa de que hombres y mujeres son criaturas filosóficas. Defiende el escritor, y esta es una idea que lo ha acompañado durante toda su trayectoria, que el ser humano se encuentra hambriento de interpretaciones del mundo.

La cocina de Gomá está preparada también para satisfacer a los comensales que busquen sabores más clásicos. A sus 33 platos Fuera de carta le acompañan una serie de reflexiones más extensas sobre el pensamiento de grandes hitos de la historia de la filosofía.

Platón, Aristóteles, Séneca, Kant y Ortega y Gasset comparecerán entonces para dialogar con el autor, quien no dudará en cuestionar sus postulados con el firme propósito de no caer en la veneración.