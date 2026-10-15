Isabel Allende en el momento en el que ha recibido el Premio Planeta. Lorena Sopeña / Europa Press

La escritora chilena Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta con la secuela de 'La casa de los espíritus'

El Premio Planeta tiene un ganador a la altura de su 75 aniversario. La escritora chilena Isabel Allende (Lima, 1942), uno de los autores más leídos en lengua española y con mayor resonancia internacional, se ha alzado ganadora de esta edición con su novela La hora antes del alba, con la que se presentó al certamen bajo el seudónimo de Luz Ventura.

La autora ha recibido el galardón de manos del rey Felipe VI durante la gala celebrada este jueves 15 de octubre en el pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. Se hace así, además, con el premio en metálico de un millón de euros con el que se acompaña este reconocimiento.

La chilena es el quinto escritor latinoamericano en alzarse con el Premio Planeta, después de que lo hicieran años atrás el mexicano Jorge Cepeda (2014), el chileno Antonio Skármeta (2003) y los peruanos Alfredo Bryce Echenique (2002) y Mario Vargas Llosa (1993). Es, eso sí, la primera mujer venida del otro lado del Atlántico en obtener este galardón.

La autora se ha mostrado emocionada al recibir el premio. "Nunca me había presentado en un concurso para evitar la humillación de quedar en la cola", confiesa a modo de broma. "Escribí La casa de los espíritus hace 45 años. Esa novela termina con Alba del Valle siendo apresada y torturada por el régimen dictatorial. Desde que se publicó, he recibido innumerables mensajes preguntándome por el destino de Alba. Yo tengo el cuerpo lleno de semillas, que son historias. De vez en cuando alguna germina. Ahora, que está volviendo a despertar el fascismo y los regímenes autoritarios vuelvo a sentir el temor que sentí cuando fui expulsado de mi país".

"Esta historia es la culminación de la historia que empecé en La casa de los espíritus. El título de esta nueva novela se refiere a la hora más oscura antes de amanecer. Espero que estos personajes me acompañen en mi última hora".

Nos encontramos, por tanto, con la tan esperada secuela de una de las novelas en español más leídas del siglo XX.

Sin embargo, no es la primera vez que Allende vuelve a interesarse por la familia del Valle. Tras el gran éxito de su obra cumbre la escritora chilena publicó Hija de la fortuna (1999) y Retrato en sepia (2000), precuelas en las que centraba la narración en Eliza Sommers y Aurora del Valle, en ambos casos antepasadas de las protagonistas de La casa de los espíritus.

Más cerca de nuestros días, en mayo de 2025, la autora regresaba de nuevo a la saga familiar de los Del Valle con Mi nombre es Emilia del Valle, esta vez de forma más tangencial. En esta ocasión, se relataba la historia de Emilia del Valle, perteneciente a otra rama familiar distinta a la de Clara del Valle, personaje central en La casa de los espíritus.

Las últimas novelas de Isabel Allende habían sido publicadas en el sello Plaza y Janés, perteneciente al grupo Penguin Random House.

Autora de admirable repercusión a nivel internacional, Allende logra el galardón con el que las últimas ediciones fueron recompensados el tertuliano Juan del Val (2025), Paloma Sánchez-Garnica (2024) y Sonsoles Ónega (2023).

Finalista con su ópera prima

Sergio Hernández Carrasco (Valencia, 1994) se ha hecho con el segundo puesto del certamen, recompensado con la nada desdeñable cifra de 200.000 €.

En La añoranza, obra que le ha valido este reconocimiento, el autor valenciano nos acerca a la historia de una joven que se enamora de un traductor francés desaparecido misteriosamente en la Barcelona de 1959.

Veinte años después, la protagonista descubre un informe de las Brigadas Sociales franquistas que vincula a este hombre repentinamente desvanecido con un supuesto plan para asesinar a Antonio Machado. Su asesinato, nos dice la sinopsis compartida por el Premio, aflorará el legado olvidado de unos jóvenes poetas.

"Mi padre, durante muchos años, ha sido librero, por lo que sé lo que significa este Premio. He crecido con él, viéndolo en los estantes. Uno, cuando empieza a escribir, no puede imaginar lo que es llegar así", ha explicado al recibir el premio. "Cuando empecé a escribir era una persona distinta de lo que soy ahora. La añoranza comienza en 1959, Julia Ferrer, la protagonista es perseguida por la policía en una manifestación. Un traductor francés, Bastián Balard, le acoge en su hogar para salvarle de la persecución".

El escritor Sergio Hernández Carrasco, finalista del Premio Planeta con 'La añoranza', en la 75 edición del Premio Planeta de novela, al que optaron nueve finalistas y que se desvela esta noche de jueves en Barcelona. Alejandro García / EFE

"Este encuentro le cambia la vida. Llega a ser su mentor y también su amante. Lo más bonito de todo es que este hombre le muestra los versos prohibidos de un poeta, Antonio Machado. El descubrimiento, 20 años después, de que Bastián estuvo involucrado en la muerte de Machado, le llevará a hacer un viaje de descubrimiento a Francia", ha contado.

También ha aprovechado para agradecer el legado de los escritores que le han influido para lograr ese premio. "Pienso en Almudena Grandes, en Javier Cercas y Carmen Laforet. También Carlos Ruiz Zafón, que llenó Barcelona de dragones y de rosas".

Aunque no es en absoluto neófito en la labor escritora, hasta el momento Hernández se había desarrollado profesionalmente principalmente como guionista, trabajando junto a dibujantes en los argumentos de novelas gráficas como Backhome o Hysteria.

Hernández ya había explorado el campo de la narrativa con los libros de relatos 365 primeras citas y La última canción de primavera. En La añoranza se estrena, sin embargo, en la novela, y lo hace a lo grande con uno de los premios más importantes de la lengua castellana.

Al evento han asistido multitud de personalidades del mundo de las letras y la política. Entre estos últimos, además de los reyes de España, han estado presentes el ministro de Cultura Ernest Urtasun, el presidente de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa y el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo.

"Cada 15 de octubre el Premio Planeta ha dado cabida a una pluralidad de voces y perspectivas, ha reconocido trayectorias literarias consolidadas y ha contribuido a descubrir a nuevos autores", ha manifestado el rey durante el discurso con el que ha arrancado la gala. "Sus obras han acercado a los lectores historias muy distintas, capaces de despertar emociones, suscitar preguntas y ampliar nuestra mirada".

"En esa posibilidad de conocernos mejor, de comprender a los demás y reconocer la pluralidad humana, reside una de las grandes aportaciones de la literatura a nuestra convivencia democrática", ha concluido.

El jurado para esta edición lo han formado Luz Gabás, Carmen Posadas, Javier Peña, Paloma Sánchez-Garnica, Eva Giner, Pere Gimferrer y Belén López.