Anne Carson, una nobel admiradora de Rosalía, del perro de Goya y peregrina del Camino de Santiago

Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026 durante su visita a Barcelona con motivo de la 40 edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona en 2025. EFE/Toni Albir

"Tengo resaca de Rosalía", escribió Anne Carson, recién galardonada con el Premio Nobel de Literatura, en la revista London Review of Books el pasado mes de septiembre. Un artículo donde la poeta canadiense hablaba de uno de los conciertos que la cantante española dio en Chicago este verano.

Allí acudió Carson, una poeta inclasificable embriagada por el espectáculo de Rosalía, que presentó su disco Lux, muy marcado por la religión y la espiritualidad. "Con cada inhalación suya, todo el público gritaba como si ella les estuviera arañando la columna vertebral con la uña, a cada uno de ellos. Esa voz es capaz de todo. Y su personaje florece para contenerla".

En ese texto, Carson recorre con soltura la trayectoria de la cantante —"Dicen que el flamenco fue su primera pasión; estudió en el Taller de Músics de Barcelona y más tarde en la Escola Superior de Música de Catalunya, y luego creó sorprendentes canciones pop mezclando la oscuridad del flamenco con los habituales elementos electrónicos y sus propias escalas de coloratura"— asegurando que su voz "es una maravilla".

"Es un lugar común que el flamenco exige madurez en la voz; la suya, que de algún modo aún conserva el brillo de la adolescencia, podría pasar de maravillosa a milagrosa en unos pocos años", augura.

"¿Que si la envidio? Claro que sí. Es una mujer de 33 años que encarna el glamour y la fuerza femeninos. Sabe cómo poner morritos, posar y parodiar su propia seducción: eso es el nuevo feminismo. Me fascina", reconoció la autora de La belleza del marido.

Por supuesto, la relación de la Nobel con España no se limita a Rosalía: la autora tiene una profunda afinidad con nuestro país.

El pasado mes de mayo fue una de las invitadas del Festival Internacional de Poesía de Barcelona y en 2023 visitó el Museo del Prado para dar una conferencia sobre la poética y profunda relación entre animales y humanos.

La escritora Anne Carson durante su visita al Museo Nacional del Prado. © Museo Nacional del Prado

Allí mostró su fascinación por una de las pinturas negras de Francisco de Goya, El perro semihundido, dibujado en los muros de su casa de Quinta del Sordo, a las afueras de Madrid.

Tuvo que ser en 1819, apuntó Carson entonces, cuando el pintor atormentado perfiló sobre los muros de yeso de su vivienda aquella imagen expresionista en la que un perro pierde su mirada en un vacío amarillento. "Contemplar es más intenso que mirar", dijo la poeta ante un auditorio que guardaba un silencio abisal. Y se sirvió de una expresión que utilizaba Rilke, in-see, para decirnos que lo que ella hacía era "mirar por dentro".

En 2020, Anne Carson fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras por haber alcanzado en los distintos ámbitos de su escritura "unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente".

En una entrevista concedida a El Cultural, Carson reconoció que el fallo, dado a conocer en plena pandemia de Covid-19, la dejó "sin palabras": "Realmente es confuso que me den una razón para una felicidad tan grande en este tiempo de desconcierto", explicó.

No obstante, la vinculación de la poeta con España no era nueva: ya la había plasmado en su célebre libro Tipos de agua. El Camino de Santiago (2018), una obra de carácter ensayístico y poético en la que relata su propia experiencia como peregrina en su ruta hacia la catedral compostelana.

Fue en 1983, cuando cruzó a pie los Pirineos franceses hasta llegar a Santiago de Compostela. "Deteniéndome en todos los puntos de peregrinación a lo largo del camino, me di cuenta de una cosa en particular sobre los españoles: que no sonríen fácilmente. El rostro español es un rostro serio, un rostro severo; no sonríe sin una razón. Hasta que me acostumbré a ello, me preocupaba todo el tiempo pensando que estaba haciendo algo mal", contó la propia Carson en el discurso de aceptación del Premio Princesa.

En aquel momento, la autora canadiense era casi una desconocida para el gran público español; sin embargo, la distinción supuso un espaldarazo definitivo a su obra en nuestras librerías.

"Anne Carson es muy querida en España y tiene una legión de lectores, sobre todo de lectoras jóvenes", ha asegurado María Fuentes Gimeno, la delegada editorial de Vaso Roto en España, que edita a la autora en España en declaraciones a Europa Press. Desde el sello editorial afirman estar dando "saltos de alegría" con la noticia del Nobel, porque consideran que realmente "se lo merecía".