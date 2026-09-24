Un libro de poesía para los más pequeños gana el Premio Nacional de Literatura Infantil

Antonio Rubio y Carmen Queralt han sido galardonados con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2026, por la obra Divertimentos: juegos poéticos (Kalandraka), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado este libro, escrito por Rubio e ilustrado por Queralt y recomendado para niños a partir de 6 años, por “la brillantez con la que despliega un deslumbrante muestrario poético que transforma la palabra en un espacio de juego, descubrimiento y experimentación”.

Asimismo, el jurado ha destacado que la propuesta de Antonio Rubio “abarca desde entretenidos limericks y trabalenguas hasta caligramas, romancillos, haikus y poemas visuales donde se funden la rima y la grafía. Cada composición es un desafío ingenioso para el oído y la imaginación que celebra la creatividad verbal, la musicalidad y el humor. Un universo que se completa y enriquece con las hermosas ilustraciones de Carmen Queralt”.

El jurado ha señalado del trabajo de la ilustradora que “su técnica aporta dinamismo a una variopinta comparsa de animales, vegetales y seres fantásticos que potencian la dimensión lúdica y multiplican las resonancias de cada verso”.

Además, el jurado ha concluido que “con su capacidad personal de mirar el mundo con un espíritu siempre nuevo, Antonio Rubio logra una comunión perfecta con el lector más joven porque él, como ellos, es un niño entre niños”.

El galardón lo concede el Ministerio de Cultura para distinguir una obra creada por autoras o autores españoles, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y publicada en España en su primera edición durante el pasado año 2025.

El premio reconoció en su pasada edición a Leire Bilbao, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rafael Salmerón, Beatriz Giménez de Ory, Raimon Portell i Rifà, Juan Kruz Igerabide o Ledicia Costas.

Antonio Rubio (El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953) es maestro y poeta. Es autor de libros, entre los que se encuentran la colección De la cuna a la luna, Aurelio, Colores, Números, La mierlita, El pollito de la avellaneda, Almanaque musical, Las alas del AVEcedario y 7 Llaves de cuento. Además, dirige la colección de poesía Trece Lunas de FAKTORÍA K.

Carmen Queralt (Madrid, 1952) es ilustradora y diseñadora. Comenzó su trayectoria profesional en el mundo de la ilustración en los años 90. Se formó como ilustradora y diseñadora en la Escuela BAT, donde aprendió dibujo clásico y ha colaborado con diferentes editoriales y publicaciones especializadas como la revista Cavall Fort. Entre sus trabajos se encuentran El mundo al que vienes, El monstruo y la biblioteca y Mira, mira.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado Carme Riera, por la Real Academia Española; Lourdes Otaegi, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Moisés Selfa Sastre, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; y Artur Ahuir López, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana.

También han formado parte del jurado Alex Gurrutxaga, por la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI); Susana Gala Pellicer, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Tommaso Koch Cascino, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Pilar Lozano Carbayo, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Irene Solbes Canales, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Diego Gutiérrez del Valle, por el Ministerio de Cultura, y Leire Bilbao, autora galardonada en la convocatoria anterior.