Gran Final del VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica de Ámbito Cultural

El concurso llega a su desenlace el 26 de septiembre con los siete finalistas de la temporada. El ganador participará en el Gran Recital en el Museo Thyssen el 9 de octubre.

Este sábado 26 de septiembre llega el desenlace del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, organizado por Ámbito Cultural. La gran final de la octava edición del certamen se celebrará a partir de las 19:30 h en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao, en Madrid.

El evento pondrá el broche a meses de actuaciones y encuentros poéticos celebrados por distintos puntos de España. La entrada será libre hasta completar aforo, y quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la gala en directo a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.

Sobre el escenario subirán los siete poetas ganadores de cada una de las zonas en que se ha dividido el certamen, quienes defenderán sus propuestas en una última actuación decisiva:

Zona 1: Vanessa Ferreira Rodríguez, conocida como Vanessa Glemsel (Vigo, 1987), poeta escénica y especialista en spoken word.

Zona 2: Eva Ortiz Aguado (Valladolid, 1996), escritora y docente, autora de las novelas El futuro llega hoy al mediodía y El próximo libro.

Zona 3: Esteban Feune de Colombi (Buenos Aires), creador multidisciplinar afincado en El Bruc (Cataluña), con trabajos en libros, performance, teatro, cine y música.

Zona 4: Jara López Viñas (Madrid), poeta, actriz y escritora, ganadora del Slam Poetry Valencia 2025.

Zona 5: Joaquín Cano Reina (Málaga, 1987), filólogo y profesor, autor del poemario Untidy Clouds: Palabras en el caos (2025).

Zona 6: Bernard Engel (Valencia, 1991), poeta y artista escénico, ganador del Premio Nacional de Poesía Emergente (2023) y fundador de Poetik Lab.

Zona 7: Figu García Guadalupe, seudónimo de José F. García Guadalupe (Madrid, 1966), autor de varios libros de narrativa y poesía.

Cada finalista ha sido respaldado por un jurado de zona, entre los que figuran Paloma Chen, Bruno Galindo, Samuel Merino, Cristina Consuegra, Víctor Ordóñez, María Sevilla Paris y Carlos Aganzo, encargados de deliberar y defender a sus representantes durante la gala.

El ganador o ganadora de esta Gran Final se alzará con el honor de participar en el Gran Recital que tendrá lugar el viernes 9 de octubre en el Museo Thyssen-Bornemisza, donde compartirá escenario con destacados embajadores de la poesía y la canción, cuyos nombres aún no han sido desvelados por la organización.

Además de la competición entre los siete finalistas, la velada contará con actuaciones de invitados especiales que se sumarán a la celebración de la palabra.

El ciclo #LdeLírica cuenta con la coordinación de Gonzalo Escarpa, poeta, gestor cultural y director de La Piscifactoría Laboratorio de Creación.