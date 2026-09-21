Irene Márquez en la entrega de los premios "El Ojo Crítico" 2025. A la derecha, viñetas de su libro 'La muerte de Irene Márquez'. Alberto Ortega / Europa Press / Autsaider Cómics

Premio Nacional del Cómic para la jocosa visión de la muerte de Irene Márquez

El Ministerio de Cultura ha concedido el Premio Nacional del Cómic 2026 a Irene Márquez Condes por su obra La muerte de Irene Márquez, publicada en 2025 por la editorial independiente Autsaider Cómics.

El galardón, dotado con 30.000 euros, se ha anunciado este lunes tras la reunión del jurado, que destaca en la autora "la audacia y originalidad estética, maestría en el uso del humor y una voz singular e iconoclasta" capaz de enfrentarnos, "con una sorprendente jocosidad", a la realidad que nos iguala a todos: la muerte.

El jurado define el libro como un cómic alternativo que camina "sobre la fina línea entre lo incorrecto, lo brutal y la carcajada", logrando un equilibrio que calificó de "casi imposible": inquietar, helar la sonrisa y subvertir los límites del humor contemporáneo.

El fallo también subraya la fuerte personalidad autoral de Márquez, "arriesgada en lo formal y potente en lo expresivo", y una mirada que considera "tan íntima como incómoda".

Un catálogo de formas de morir

La muerte de Irene Márquez reúne historietas de variada extensión sobre la muerte, desde tiras de tres viñetas hasta relatos de 35 páginas, y por sus páginas desfilan condenados a pena capital, suicidas, procesos de duelo, accidentes fatales, crímenes, viudas y huérfanos —y, en algún momento, la muerte de la propia autora y la del lector—.

Una página de 'La muerte de Irene Márquez'. Autsaider Cómics

La editorial resume su propuesta con una idea que atraviesa todo el volumen: no hay que tomarse la vida demasiado en serio, y mucho menos la muerte.

Lejos de ser un libro de tono único, cada historieta funciona con su propio registro: hay humor cruento y ternura, crueldad y compasión, situaciones mundanas y otras de corte sobrenatural, de modo que el lector pasa de la risa incrédula a la inquietud romántica, pasando por el dolor profundo y otras emociones complejas ante la certeza de que todos vamos a morir.

Se trata de un volumen de 148 páginas a color, en formato rústica, que Autsaider Cómics puso a la venta en la primavera de 2025.

El libro no llega al Nacional como una sorpresa absoluta: ya había sido reconocido con el Premio "El Ojo Crítico" 2025 de Cómic de Radio Nacional de España, y su predecesor, Esto no está bien (2020), recopilatorio de tiras publicadas en El Jueves entre 2018 y 2020, ya había anticipado el tono de humor negro que caracteriza a la autora.

Una página de 'La muerte de Irene Márquez'. Autsaider Cómics

Quién es Irene Márquez

Nacida en Valdepeñas (Ciudad Real) en 1990, Irene Márquez estudió Bellas Artes en Cuenca y se especializó en dibujo en Granada, ciudad donde reside actualmente.

Comenzó haciendo humor gráfico en redes sociales en 2016 y, un año después, empezó a colaborar de manera habitual con la revista El Jueves, donde desde 2018 firma su propia sección semanal de humor negro, "Te has pasado". La muerte de Irene Márquez es, hasta ahora, su segundo cómic en solitario tras Esto no está bien.

Portada de 'La muerte de Irene Márquez'. Autsaider Cómics

El Premio Nacional del Cómic reconoció en su edición anterior a Candela Sierra, y se suma así a una lista de galardonados en la que figuran nombres como Paco Roca, Paco Sordo, Ana Penyas, Cristina Durán, Borja González, Rayco Pulido, Miguelanxo Prado o Bea Lema.

El jurado de esta edición ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, con Jesús González González como vicepresidente, y ha contado con representantes de asociaciones de autores, ilustradores, libreros, críticos, periodistas y de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, además de Candela Sierra como galardonada de la convocatoria anterior.