Cruz Sánchez de Lara: "'Las gobernadoras' es mi novela más personal y la que más contiene de mí"

¿Qué libro está leyendo?

Estoy leyendo todo lo que se ha escrito sobre la historia de amor entre Eleanor Roosevelt y Lorena Hickok, especialmente su correspondencia. Sus cartas permiten descubrirlo todo.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Los libros de filosofía fueron de gran ayuda desde el comienzo de mi etapa universitaria. En especial, los Diálogos de Platón. Los leí varias veces porque me hicieron comprender que no hablamos de nada verdaderamente nuevo, que las grandes preguntas y los grandes debates ya se planteaban hace siglos. Esa idea me conectó con la humildad del conocimiento y me ha ayudado siempre a no caer en lo que hoy llamamos adanismo.

Si no hubiera podido ser abogada, editora de prensa y escritora, ¿qué habría querido ser?

Periodista.

Un hecho histórico que le habría gustado vivir in situ.

Los años de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

¿Cuánto hay de reivindicación familiar y feminista en Las gobernadoras (Espasa)?

Muchísimo. Es mi novela más personal y la que más contiene de mí, a pesar de ser también la más histórica y la de mayor rigor documental.

¿Qué le debe a su madrina esta novela?

La inspiración. Un mensaje de WhatsApp que me llevó hasta esta historia.

¿Y a la novelista Luz Gabás?

Luz Gabás ha paliado mi soledad como escritora. Encontrarme con alguien que conocía esta historia tan bien como yo y que me ha acompañado en el proceso ha sido un regalo.

Me ha ayudado como una hermana mayor. Quizá ella haya sido Felícitas y yo Isabel, aunque en la realidad la hermana mayor fuera Isabel. Creo que, de alguna manera, nos hemos repartido esos papeles y que estaremos unidas de por vida por esta novela.

Narra el amargo final de Felícitas, viuda de Bernardo de Gálvez. ¿Fue quizá triple víctima del cainismo hispano, por brillante, por valiente y por mujer?

Yo no lo habría definido mejor. Pero estas victimizaciones múltiples, que algunos parecen descubrir ahora, han existido a lo largo de la historia. El caso de Felícitas es un ejemplo muy claro de ello.

Si Las gobernadoras se lleva finalmente a la pantalla, ¿quiénes le gustaría que interpretasen a Isabel y a Felícitas? ¿Se prestaría a hacer un cameo?

Por soñar, me encantaría que Luis de Unzaga lo interpretara Antonio Banderas. Penélope Cruz sería una magnífica Felícitas y Ana de Armas una estupenda Isabel. Y, por supuesto, si me lo permitieran, haría un cameo.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal?

Muchas veces. La última fue en el Lago Maggiore, ante el Palacio Borromeo, en las Islas Borromeas. No lo conocía y no esperaba encontrar tanta grandeza.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

El divismo. Me parece incompatible con la curiosidad y con las ganas de seguir aprendiendo.

Un placer cultural culpable.

Gastarme mucho dinero en algunas entradas para el teatro, la ópera o los conciertos.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Las hermanas Brown (1975-2022), de Nicholas Nixon, en la Fundación Mapfre. Me fascinó la sencillez con la que una misma fotografía repetida durante décadas puede contar una historia tan profunda sobre el paso del tiempo, la familia y el amor.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Por supuesto que no. Lo que habrá que ver es cómo afecta a la difusión del arte. Ahí tendremos que ser todos activistas culturales, apoyando el talento y a quienes dedican su vida a crear.

España es un país…

Lleno de historias que aún están esperando ser contadas.