Libros en torno a la 'Odisea', germen de la épica película de Christopher Nolan
El próximo estreno del filme nos invita a explorar reediciones y otras obras relativas al poema homérico.
Más información: 'La Odisea' de Nolan tiene nuevo tráiler: así lucen las escenas más icónicas del gran clásico de Homero
Odisea
Homero
Alianza
La magistral versión de García Gual reaparece con una espléndida introducción en la que el sabio aclara la estructura del libro, el sentido de los viajes o la importancia de las figuras femeninas en la obra.
El mar en ruinas
David Torres
Reino de Cordelia
Ulises, el último resto vivo de la guerra de Troya, ha vuelto ya a Ítaca. Y, al fin ante Penélope, le va contando sus aventuras y relatando aquello que Homero prefirió ocultar.
Odisea
Javier Negrete
Espasa
"Su plan, el más descabellado de los planes, llevaba mucho tiempo rondando por su mente". Así comienza esta nueva Odisea que recrea las hazañas de Ulises como si de una novela de acción se tratara.
Odisea. La realidad de un mito
Alfonso Mañas
Almuzara
Experto en historia del deporte, Alfonso Mañas explora la mitología griega y revela lo que la arqueología y la historia descubren que hay de real en el poema clásico. ¿Hubo hechos reales que inspiraran el mito?
Ilíada y Odisea
Homero
Clásicos Penguin
De la guerra de Troya a los viajes de Ulises, y sus encuentros con el Cíclope, Circe o las sirenas, he aquí, en edición de bolsillo, nada menos que los clásicos fundacionales de la literatura occidental. Un pack imprescindible.
Odisea
Milo Manara
Lumen
El genio del cómic europeo revisa el clásico desde una perspectiva inédita: la de Telémaco, el hijo que creció en ausencia del héroe. Los que se quedaron atrás, pues, toman la palabra en esta versión de Milo Manara.
El ciclo de Troya
Gustav Schwab
Blackie Books
A partir de las tres grandes narraciones de la Grecia Clásica, la Ilíada, la Odisea y la Eneida, Gustav Schwab reconstruyó en pleno siglo XIX las aventuras de los grandes héroes de la Antigüedad, de Aquiles a Ulises y Eneas.
Odisea
Stephen Fry
Anagrama
Con la ironía como espada, Stephen Fry reinterpreta la Odisea sagazmente. Ni los dioses, a los que compara con niños maleducados, ni el propio Ulises, se libran de la mirada desmitificadora y esencial del escritor.