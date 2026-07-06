Cubierta de los libros 'Odisea', de Milo Manara; 'El Mar en Ruinas', de David Torres; y 'El ciclo de Troya', de Gustav Schwab

Cubierta de los libros 'Odisea', de Milo Manara; 'El Mar en Ruinas', de David Torres; y 'El ciclo de Troya', de Gustav Schwab Diseño: EC

Letras

Libros en torno a la 'Odisea', germen de la épica película de Christopher Nolan

El próximo estreno del filme nos invita a explorar reediciones y otras obras relativas al poema homérico.

Más información: 'La Odisea' de Nolan tiene nuevo tráiler: así lucen las escenas más icónicas del gran clásico de Homero

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Cubierta del libro 'Odisea'

Cubierta del libro 'Odisea' Alianza

Odisea

Homero

Alianza

La magistral versión de García Gual reaparece con una espléndida introducción en la que el sabio aclara la estructura del libro, el sentido de los viajes o la importancia de las figuras femeninas en la obra.


Cubierta del libro 'El mar en ruinas'

Cubierta del libro 'El mar en ruinas' Reino de Cordelia

El mar en ruinas

David Torres

Reino de Cordelia

Ulises, el último resto vivo de la guerra de Troya, ha vuelto ya a Ítaca. Y, al fin ante Penélope, le va contando sus aventuras y relatando aquello que Homero prefirió ocultar.


Cubierta del libro 'Odisea'

Cubierta del libro 'Odisea' Espasa

Odisea

Javier Negrete

Espasa

"Su plan, el más descabellado de los planes, llevaba mucho tiempo rondando por su mente". Así comienza esta nueva Odisea que recrea las hazañas de Ulises como si de una novela de acción se tratara.

Cubierta del libro 'Odisea. La realidad de un mito'

Cubierta del libro 'Odisea. La realidad de un mito' Almuzara

Odisea. La realidad de un mito

Alfonso Mañas

Almuzara

Experto en historia del deporte, Alfonso Mañas explora la mitología griega y revela lo que la arqueología y la historia descubren que hay de real en el poema clásico. ¿Hubo hechos reales que inspiraran el mito?

Cubierta del libro 'Ilíada y Odisea'

Cubierta del libro 'Ilíada y Odisea' Clásicos Penguin

Ilíada y Odisea

Homero

Clásicos Penguin

De la guerra de Troya a los viajes de Ulises, y sus encuentros con el Cíclope, Circe o las sirenas, he aquí, en edición de bolsillo, nada menos que los clásicos fundacionales de la literatura occidental. Un pack imprescindible.

Cubierta del libro 'Odisea'

Cubierta del libro 'Odisea' Lumen

Odisea

Milo Manara

Lumen

El genio del cómic europeo revisa el clásico desde una perspectiva inédita: la de Telémaco, el hijo que creció en ausencia del héroe. Los que se quedaron atrás, pues, toman la palabra en esta versión de Milo Manara.

Cubierta de 'El ciclo de Troya'

Cubierta de 'El ciclo de Troya' Blackie Books

El ciclo de Troya

Gustav Schwab

Blackie Books

A partir de las tres grandes narraciones de la Grecia Clásica, la Ilíada, la Odisea y la Eneida, Gustav Schwab reconstruyó en pleno siglo XIX las aventuras de los grandes héroes de la Antigüedad, de Aquiles a Ulises y Eneas.

Cubierta del libro 'Odisea'

Cubierta del libro 'Odisea' Anagrama

Odisea

Stephen Fry

Anagrama

Con la ironía como espada, Stephen Fry reinterpreta la Odisea sagazmente. Ni los dioses, a los que compara con niños maleducados, ni el propio Ulises, se libran de la mirada desmitificadora y esencial del escritor.