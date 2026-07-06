Libros en torno a la 'Odisea', germen de la épica película de Christopher Nolan

Cubierta de los libros 'Odisea', de Milo Manara; 'El Mar en Ruinas', de David Torres; y 'El ciclo de Troya', de Gustav Schwab Diseño: EC

Cubierta del libro 'Odisea' Alianza Odisea Homero Alianza La magistral versión de García Gual reaparece con una espléndida introducción en la que el sabio aclara la estructura del libro, el sentido de los viajes o la importancia de las figuras femeninas en la obra.





Cubierta del libro 'El mar en ruinas' Reino de Cordelia El mar en ruinas David Torres Reino de Cordelia Ulises, el último resto vivo de la guerra de Troya, ha vuelto ya a Ítaca. Y, al fin ante Penélope, le va contando sus aventuras y relatando aquello que Homero prefirió ocultar.





Cubierta del libro 'Odisea' Espasa Odisea Javier Negrete Espasa "Su plan, el más descabellado de los planes, llevaba mucho tiempo rondando por su mente". Así comienza esta nueva Odisea que recrea las hazañas de Ulises como si de una novela de acción se tratara.

Cubierta del libro 'Odisea. La realidad de un mito' Almuzara Odisea. La realidad de un mito Alfonso Mañas Almuzara Experto en historia del deporte, Alfonso Mañas explora la mitología griega y revela lo que la arqueología y la historia descubren que hay de real en el poema clásico. ¿Hubo hechos reales que inspiraran el mito?

Cubierta del libro 'Ilíada y Odisea' Clásicos Penguin Ilíada y Odisea Homero Clásicos Penguin De la guerra de Troya a los viajes de Ulises, y sus encuentros con el Cíclope, Circe o las sirenas, he aquí, en edición de bolsillo, nada menos que los clásicos fundacionales de la literatura occidental. Un pack imprescindible.

Cubierta del libro 'Odisea' Lumen Odisea Milo Manara Lumen El genio del cómic europeo revisa el clásico desde una perspectiva inédita: la de Telémaco, el hijo que creció en ausencia del héroe. Los que se quedaron atrás, pues, toman la palabra en esta versión de Milo Manara.

Cubierta de 'El ciclo de Troya' Blackie Books El ciclo de Troya Gustav Schwab Blackie Books A partir de las tres grandes narraciones de la Grecia Clásica, la Ilíada, la Odisea y la Eneida, Gustav Schwab reconstruyó en pleno siglo XIX las aventuras de los grandes héroes de la Antigüedad, de Aquiles a Ulises y Eneas.